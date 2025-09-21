כבר היום, (יום ראשון) צפויות בריטניה ופורטוגל להכיר רשמית במדינה פלסטינית. מהלך זה מגיע לקראת שבוע מרכזי בעצרת הכללית של האו"ם בניו יורק, והוא צפוי להביא את הבליץ המדיני נגד ישראל לשיאו.

שתי המדינות הללו הן חלק ממספר הולך וגדל של בעלות ברית ותיקות של ישראל ששינו את עמדתן על רקע המלחמה המתמשכת בעזה, כאשר כעשר מדינות בסך הכל צפויות להכיר במדינה הפלסטינית בימים הקרובים.

אם לא יחול שינוי דרמטי של הרגע האחרון, שורה של מדינות מערביות, הכוללות את צרפת, קנדה, בלגיה ואוסטרליה, יכריזו על הכרה מעל במת האו"ם.

המהלך הוא מתואם ונועד להגביר את הלחץ על ישראל בשל המלחמה בעזה ולהגביר את הלחץ מצד אירופה לסיים את המלחמה ולקדם תהליך מדיני. מנהיג הלייבור ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, הסביר כי ההכרה תגיע משום שישראל לא נקטה ב"צעדים מהותיים" לקראת הפסקת אש, וכי הצעד יתרום "לקידום תהליך שלום ראוי" ויגיע "ברגע של השפעה מרבית על האפשרות לפתרון שתי המדינות".

משרד החוץ של פורטוגל ציין מצידו את "ההתפתחויות המדאיגות ביותר של הסכסוך", המשבר ההומניטרי ואיומי ישראל החוזרים לספח חלקים ביו"ש. מי שמוביל את המהלך הזה ביתר שאת הוא נשיא צרפת עמנואל מקרון.

עבור ישראל, ההכרה היא מכה מדינית ותודעתית משמעותית, והיא מעמיק את הבידוד הבינלאומי של ישראל ומציבה אותה מול לחץ מדיני שלא נראה כבר שנים". אף על פי שההכרה לא תשנה את המציאות בשטח, היא מחזקת את המעמד הפלסטיני בזירה הבינלאומית ופותחת פתח להצטרפות של מדינות נוספות.

בניגוד לגל ההכרה, גרמניה שומרת על "קו נוקשה", כשהקנצלר הסביר כי הכרה בשלב זה תסכל את המאמצים לשלום. מזכ"ל האו"ם, אנטוניו גוטרש, האנטי ישראלי, הפציר במדינות העולם שלא לפחד מהאיומים של ישראל.

ישראל מתנגדת נחרצות למהלכים אלה, כאשר ראש הממשלה בנימין נתניהו האשים את סטארמר ב"מתן פרס על 'טרור מפלצתי'" ובכניעה לאידיאולוגיה "ג׳יהאדיסטית".

בירושלים שוקלים את התגובה הרשמית, כאשר האפשרויות כוללות החזרת שגרירים להתייעצות, צעדי ענישה כלפי הרשות הפלסטינית, וסגירת הקונסוליה הצרפתית במזרח ירושלים. בין היתר, נשקלת גם אפשרות של החלת ריבונות בשטחים ביהודה ושומרון, כאשר ישראל אף איימה לספח את יו"ש בתגובה למהלכי ההכרה.

בתוך כך, על רקע ההכרזה הצפויה של ראש ממשלת בריטניה על הכרה במדינה פלסטינית, הממשלה תאשר הבוקר את מינויו של השגריר החדש לישראל בבריטניה. מי שצפוי להתמנות לתפקיד הוא צחי ברוורמן, ראש הסגל של נתניהו, שיעזוב את תפקידו הנוכחי.

ועדת המינויים במשרד החוץ אישרה את מינויו של ברוורמן לאחר שהתרשמה מניסיונו ומהיכרותו הטובה את האתגרים העומדים לפתחה של שגרירות ישראל בבריטניה בעת הזו. המינוי של ברוורמן צפוי לקבל את אישור הממשלה היום.