בנט ביקש להגביל את כהונת ראש הממשלה - גנץ עקץ בתגובה 

נפתלי בנט, הפוליטיקאי שזכה לרשת את כס ראש הממשלה בעזרת ממשלת רוטציה, אמר היום (חמישי) כי הוא תומך בהגבלת כהונתו של ראש ממשלה בישראל.

כמו בארה"ב, בצרפת ובמדינות רבות אחרות בעולם, מזה שנים שבישראל מנסים להעביר חוק שיגביל את כהונתו של ראש הממשלה, דבר שיגביל את נתניהו מלהתמודד פעם נוספת לאחר שהפך לראש הממשלה ששירת יותר מכל אחד אחר בתולדות המדינה.

וכך נכתב היום מטעמו של בנט:

"חוק להגבלת כהונת ראש הממשלה - ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט יעביר זאת בישיבתה הראשונה של הממשלה הבאה במסגרת 'תכנית הייצוב לישראל'

הסכמה לחוק תהיה תנאי להצטרפות לממשלה.

על רקע הכאוס והסיאוב השלטוני, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מפרסם היום תזכיר חוק יסוד - הגבלת כהונה של ראש ממשלה לתקופה של שתי קדנציות או 8 שנים בלבד.

חוק זה יובא לאישור הממשלה הבאה בישיבתה הראשונה כחלק מתכנית הייצוב לישראל שמגבש בנט בימים אלה.

לצד חוק היסוד - הגבלת כהונה, תובא גם החלטה על הקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח ה-7/10. שני אלו יוכנסו להסכמים הקואליציוניים ויהוו תנאי להצטרפות לממשלה.

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט: "מדינת ישראל חייבת להשתחרר מהניוון הפוליטי שבו היא מצויה. כהונה ארוכה מדי מובילה לשחיקה ערכית, לסיאוב ולניתוק מן הציבור. הגבלת כהונת ראש הממשלה לשמונה שנים תבטיח הנהגה בריאה, שממוקדת אך ורק בטובת המדינה.

זהו תיקון הכרחי ודחוף למערכת הפוליטית. לצד הקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח ה-7 באוקטובר - אלו יהיו החלטות שתעבורנה מיד בישיבתה הראשונה של הממשלה החדשה.״

להלן עיקרי הצעת החוק:

- הגבלת כהונה ל- 8 שנים או שתי קדנציות, הארוך מביניהם.

- החוק לא יחול רטרואקטיבית, ותוקפו חל מיום העברת החוק בהליך תקין בכנסת ישראל.

- ⁠תקופת הכהונה תיחשב כרצופה גם אם יצא ראש הממשלה לנבצרות זמנית או אם חלפו פחות מ-4 שנים בין תקופות הכהונות.

- ⁠ראש ממשלה לא יוכל להתמודד מחדש אלא לאחר 8 שנות צינון.

- אם במהלך קדנציה הגיע ראש הממשלה לתקופת כהונתו המירבית, יורשה להשלים את הקדנציה במלואה עד לכינון ממשלה חדשה.

בני גנץ עקץ את בנט בתגובה, וכך ענה לו:

"״החוק להגבלת כהונת ראש הממשלה היה החוק הראשון שהגשתי כחבר כנסת - ואחד החוקים הראשונים שביקשתי לקדם בממשלת השינוי ביחד עם חברים נוספים.

‏לצערי, ראש הממשלה אז נפתלי בנט התנגד לו, ולכן לא הצלחנו לקדם אותו. העליתי אותו שוב להצבעה בחודש יולי וגם הקואליציה הנוכחית הפילה אותו, למרות שלא חל רטרואקטיבית.

‏אני מברך את בנט ששינה את דעתו, אבל הלקח מממשלת השינוי הוא - שחוק כזה יוכל לעבור רק בממשלת הסכמות רחבה שתעגן את כללי המשחק, ולא בממשלה צרה וחסרת לגיטימציה ציבורית״.