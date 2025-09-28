משלחת הכוללת את ראשי המועצות, ראשי ערים ואת הנהלת מועצת יש"ע יצאה הלילה (בין שבת לראשון) לניו יורק על מנת להיפגש עם ראש הממשלה, בנימין נתניהו, רגע לפני פגישתו עם נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ.

המשלחת כוללת את יו״ר מועצת יש״ע וראש מועצת בנימין ישראל גנץ, ראש מועצת שומרון יוסי דגן, ראש עיריית אריאל יאיר שטבון, ראש מועצת קרני שומרון יהונתן קוזניץ, ראש מועצת אפרת דובי שפלר, ראש מועצת אורנית אור פירון זומר, ראש מועצת קדומים עוזאל ותיק, ראש מועצת הר חברון אלירם אזולאי ומנכ״ל מועצת יש״ע עומר רחמים.

ראשי הרשויות אמרו טרם עלייתם למטוס כי "הם טסים על מנת להבטיח שלא תקום מדינת טרור שתאיים על אזרחי ישראל כולם. וכי החלת הריבונות היא הדרך היחידה לעשות זאת, ההחלטה - בידיים של ראש הממשלה בלבד".

ישראל גנץ, יו״ר מועצת יש״ע וראש מועצת בנימין, אמר: ״שמענו את דברי הנשיא טראמפ, שאומר שלא תוכל להיות ריבונות מיהודה ושומרון. והכדור נמצא בירושלים אצל ראש הממשלה.

"משלחת גדולה ממועצת יש״ע נוסעת לפגוש את ראש הממשלה ולומר אמירה ברורה: יהודה ושומרון הם חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל והם צריכים להיות עם ריבונות ישראלית מלאה. יכול להיות שייקח זמן, אבל אנחנו מבטיחים לכם - לא נעצור עד שנגשים את המשימה של החלת ריבונות ישראלית מלאה ביהודה ושומרון".

יוסי דגן, ראש מועצת שומרון, אמר: ״בנימין נתניהו צריך לקבל החלטה היסטורית. רק ריבונות ביהודה ושומרון היא ניצחון. גם בין ידידים יכולות להיות מחלוקות ודווקא נתניהו הוא זה שמסוגל לעמוד מול ארה״ב ולומר זה מה שטוב לעם ישראל. העם מצפה לריבונות, וההחלטה בידיים שלך, ראש הממשלה. עם ישראל לא יוותר על הביטחון שלו ולא יוותר על הניצחון שלו".

יאיר שטבון, ראש עיריית אריאל, הוסיף: ״אנחנו מחזקים את ראש הממשלה מול הלחצים הכבדים. ההחלטה אם להחיל ריבונות היא בידיים שלו בלבד - ולא של אף אחד אחר".