כיכר השבת
כמו הבטחת נתניהו

חינוך חינם מגיל אפס: המהלך של הח"כ החרדי כדי להתגבר על גזרות היועמ"שית

ח"כ מאיר פרוש הגיש הצעת חוק למימון חינוך חינם לילדי ישראל - כבר מגיל 0 | הרקע לגיבוש ההצעה, מגיע בשל גזרות היועמ"שית על האברכים, ובמטרה להוריד את הנטל הכלכלי מלומדי התורה

גן ילדים (צילום: פלאש 90)

רגע לפני החזרה מהפרגה: חבר הכנסת מאיר פרוש הגיש היום (ראשון) הצעת חוק להרחבת חוק לימוד חובה, שתעניק חינוך חינם ומפוקח לכל פעוטות ישראל מגיל שלושה חודשים. מטרת הצעת החוק היא להבטיח לכל פעוט וילד בישראל חינוך ראוי ואיכותי, ללא תלות במצב הכלכלי של משפחתו.

במסגרת התיקון המוצע, יכלול חוק לימוד חובה גם על פעוטות בני שלושה חודשים עד שלוש שנים, כך שמדינת ישראל תישא באחריות מלאה למימון, הפעלה ופיקוח של מסגרות החינוך לגיל הרך. במקביל המסגרות יחויבו לעמוד בסטנדרטים פדגוגיים, בטיחותיים ותברואתיים, ויפעלו בפיקוח משרד החינוך ומשרדי ממשלה נוספים.

הצעת החוק מבקשת לקבוע סטנדרטים אחידים ומוסדרים לטיפול וחינוך בגיל הרך, תוך מתן דגש על פיקוח פדגוגי ובטיחותי, וזאת בניגוד למצב הקיים כיום, בו רבות המסגרות לגילאים אלו שהן פרטיות ואינן מפוקחות.

עוד נקבע בהצעת החוק כי משרד החינוך יגבש תכנית לימודים ייעודית לגיל הרך, שתותאם לצרכי ההתפתחות השונים של הפעוטות, ותספק מענה חינוכי מקצועי ומקיף בכל תחומי ההתפתחות: קוגניטיבית, רגשית, חברתית ומוטורית.

בדברי ההסבר נאמר כי ההצעה מבקשת מבקשת להבטיח את מיצוי הפוטנציאל הטמון בכל ילד בישראל, ולצמצם את הפערים עוד בטרם הם נוצרים. בנוסף, החלת לימוד חובה מגיל שלושה חודשים תקל באופן משמעותי על הורים עובדים, ובפרט על אמהות, ותאפשר להם להשתלב באופן מלא יותר בשוק העבודה. הדבר יתרום להגדלת שיעור התעסוקה, להאצת הצמיחה הכלכלית ולחיזוק הכלכלה כולה.

לדברי ח"כ פרוש ההצעה מתבססת על מחקרים המוכיחים את חשיבות החינוך בגיל הרך להצלחת הילד בהמשך דרכו, לצמצום פערים חברתיים ולהגדלת שיעור ההשתלבות בשוק העבודה. על אף העלויות התקציביות, מדגיש הח"כ החרדי כי מדובר בהשקעה אסטרטגית לעתיד החברה והכלכלה בישראל.

1
יפה ,גם החלוניסקים יהנו אז לא תהיה להם בעיה
בשט

כיכר השבת
