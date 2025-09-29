במהלך הלילה (בין ראשון לשני, שעון ישראל) נרשמה התקדמות משמעותית בשיחות בין ישראל לארצות הברית באשר לתוכנית 21 הנקודות של הנשיא טראמפ, תוכניות לשחרור כל החטופים וסיום המלחמה ברצועת עזה.

גורמים ישראליים דיווחו לקראת פגישת ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ הערב, כי רוב הסוגיות שהיו במחלוקת לובנו וכי הצדדים לקראת ההסכמות המלאות.

במהלך הלילה הגישו שליחי הנשיא, סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר, ניסוחים מתוקנים ובישראל קיבלו את הניסוחים כך שהצדדים מעריכים כי עד לפגישת נתניהו-טראמפ, רה"מ יודיע על הסכמות הרשמית.

עם זאת, בכירים המעורבים במשא ומתן הדגישו כי הסכמה של ישראל עדיין לא מבשרת על הסכם לסיום המלחמה ושחרור החטופים שכן טרם ברור האם ארגון הטרור חמאס יסכים לתוכנית הנשיא.

ראש הממשלה נתניהו יגיע הערב בשעה 18:00 (שעון ישראל) לפגישה עם הנשיא טראמפ בבית הלבן ובשעה 20:15 השניים יקיימו מסיבת עיתונאים משותפת.

כזכור, בראיון לרויטרס אמר אמש הנשיא טראמפ: קיבלתי "תגובה טובה מאוד" ממנהיגי ישראל ומדינות ערב להצעת תוכנית השלום בעזה. "כולם רוצים לסגור את העסקה, מקווה לסגור אותה בפגישה עם נתניהו ביום שני" הוסיף.

בשיחה עם 'חדשות 12', אישר טראמפ כי "כולם התאחדו כדי להגיע להסכם לסיום המלחמה, אבל אנחנו עדיין צריכים לסגור אותו", מה שאומר שאין עדיין הסכם סופי.

בדבריו אמר טראמפ שראש הממשלה בנימין נתניהו תומך בתוכנית 21 הנקודות שלו, וכך גם כמה מדינות ערביות ומוסלמיות שהיו חלק מהמשא ומתן על התוכנית.

"היה פנטסטי לעבוד עם המדינות הערביות בעניין הזה. חמאס הולך אחריהן" אמר טראמפ. לדבריו, "יש לחמאס כבוד רב לעולם הערבי".

הנשיא הוסיף כי "העולם הערבי רוצה שלום, ישראל רוצה שלום וביבי רוצה שלום".

טראמפ הבהיר כי אין כוונתו להביא לעסקה לסיום המלחמה בלבד, אלא למהלך רחב הכולל שלום במזרח התיכון, אולי ברמז על אפשרות לנורמליזציה.

"אם נצליח לסיים את זה, זה יהיה יום גדול לישראל ולמזרח התיכון. זו תהיה הפעם הראשונה שבה תהיה הזדמנות אמיתית לשלום במזרח התיכון, אבל קודם צריך לסגור את זה", הדגיש טראמפ.

בריאיון לפוקס ניוז אמר אמש רה"מ נתניהו: "במקום זאת אמר נתניהו כי "אנחנו עובדים על זה, זה עדיין לא הוסכם סופית, אבל אנחנו עובדים עם הצוות של הנשיא טראמפ ממש עכשיו. אני מקווה שנצליח לקדם את זה, כי אנחנו רוצים לשחרר את החטופים שלנו. אנחנו רוצים לסיים את שלטון חמאס ולפרק אותו מנשק. על עזה להיות מפורזת בעתיד החדש שנבנה לעזתים, לישראלים ולכל האזור"

עיקרי תוכנית 21 הנקודות של הנשיא טראמפ

• סיום מיידי של המלחמה בעזה

• שחרור כל החטופים הישראלים

• שחרור אלפי מחבלים פלסטינים, כולל 100 עד 200 אסירי עולם, רוצחי יהודים ימ"ש

• הכנסת סיוע מיידי ובלתי מוגבל לעזה באמצעות האו"ם וארגונים בינלאומיים, לצד סגירת הקרן ההומניטרית בעזה (GHF)

• איסוף נשק חמאס בידי כוח ערבי ובינלאומי

• התחייבות אמריקנית למנוע מישראל לספח את יהודה ושומרון

• נסיגה הדרגתית של ישראל מהרצועה על פי לוח זמנים מוגדר

• הקמת ישות בינלאומית ערבית לניהול עזה לאחר המלחמה, בהזמנת הרשות הפלסטינית ולתקופה מוגבלת

• הקמת ועדה פלסטינית לניהול ענייני עזה, שתיבחר על ידי הרשות הפלסטינית, וכוחות פלסטיניים ישמרו על הביטחון תחת פיקוח ערבי ובינלאומי

• יצירת מסדרון ביטחוני לא מאויש סביב עזה, ברוחב של 500 עד 1,000 מטרים

• שיקום עזה במימון מדינות ערב והקהילה הבינלאומית, תהליך שיימשך יותר מחמש שנים ויוביל על ידי התאחדות ערבית בינלאומית

• הענקת חנינה למנהיגי חמאס בתמורה לפרישתם מעזה ומסירת הנשק

• העברת השליטה בעזה לידי פלסטינים לאחר פרק זמן מוגדר

• קריאה לחידוש המשא ומתן הישיר בין ישראל לפלסטינים