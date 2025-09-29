שר הביטחון לשעבר יואב גלנט הגיע לדיון בבית הדין של התנועה העוסק בעתירה של פעיל המפלגה רמי בן יהודה, שדרש להדיחו מהליכוד. בכניסה לדיון אמר גלנט: "אני מציע שתנועת הליכוד תמשיך להתנהג כמו שהתנהגה לעולם. יש לה מוסדות, יש לה 140 אלף מתפקדים. אני מציע לתת להם לקבוע את מקומי ולא ל-20 לכפות את עמדתם על השאר".

גלנט הוסיף כי "השאלה אם אנחנו ממשיכי דרכו של בגין או ממשיכי דרכו של בן גביר. אנחנו בתנועה ימנית, ממלכתית, ציונית אבל גם ליברלית".

על הביקורת נגדו על כך שלא טיפל בסרבנות טרם המלחמה אמר גלנט: "אני כל חיי התנגדתי לסרבנות אבל צריך להבין, אם יקחו את צוות האוויר, הסרבנים, אין להם תחליף, כי א"א להביא מחו"ל וא"א להכשיר תו"כ מלחמה. במלחמה חצי מהסדיר הולך למפקדות.

אז אם תלך בכוח - במקום לקבל 5, אתה תקבל 500 ולכן להכות בפטיש היא שיטה לא נכונה. צריך לפעול מדויק וסלקטיבי, הסברה וכו'. במבחן המציאות כל הטייסים הגיעו לכל הזירות, אז הדרך בה נקטנו הובילה לזה שהמערכת שימרה את כוחה.

במדינת ישראל יש הרבה קבלנים לעבודות גמורות, אין לגזור ממה שקרה לפני לאחרי. אם יש דבר שאני מוקיע ומתנגד לו זו סרבנות. אל תלכו אחרי כותרות שמנסים להדביק לי. לי יש היסטוריה בנושא שאפשר לבחון".

שר הביטחון לשעבר מתח ביקורת קשה על שר המשפטים לוין ואמר: "האיום שנוצר כתוצאה ממה שהאויב ראה הוא יותר חשוב. 4 ימים אחרי שהממשלה נבחרה הגענו למצב שכל חבריה מופתעים מהצהרה פומבית של תהליך שהמשמעויות שלו היו מרחיקות לכת על עתיד הקואליציה וגם על הביטחון. זה השליך מיד על הכל. לא הייתה התייעצות. לא עשו זאת בשום שכל".

גלנט מתח ביקורת גם על שר החוץ סער ואמר: "אם ח"כ היה מתמודד על תפקיד יו"ר התנועה מול ראש הממשלה ומכפיש ומטנף עליו מעל כל במה ובסוף מפסיד.

אחרי שהוא מפסיד הוא מקים מפלגה, היא הופכת להיות אחת מ-61 שמשביעה את בנט כרה"מ ויושבת עם תנועה שלא מקבלת את זה שישראל יהודית ודמוקרטית ואז מפיל את הליכוד!

לוקחים את האיש הזה אחרי שנה או שנתיים בקומבינה הופכים אותו לשר בכיר, מחליפים אותי בשר אחר ואותי זורקים מהתנועה, גם אותו הייתם בודקים? או שזה הליך שנתפר רק למידותיו של יואב גלנט?!

באתי לכאן כי אני מכבד אתכם. יכולתי להגיד אני לא בא. זה חשוב לי כי זה מאבק על דרך. האם לאדם מותר להגיד את עמדותיו, והאם אנו ממשיכי דרכו של בגין או ממשיכי דרכו של בן גביר".