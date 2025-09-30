בפתח דבריו אמר רה"מ: "זה היה ביקור מצוין, גם ההתחלה באו"ם וגם הסיום בוושינגטון. זה הביקור הרביעי שלי בוושינגטון מאז שהנשיא טראמפ נבחר, זה ביקור היסטורי".

על תוכנית הנשיא טראמפ שהוצגה אמש, אמר נתניהו: "במקום שהחמאס יבודד אותנו, הפכנו את היוצרות ובודדנו את החמאס. עכשיו כל העולם, גם העולם הערבי והמוסלמי, לוחץ על החמאס לקבל את התנאים שהצבנו יחד עם הנשיא טראמפ: לשחרר את כל חטופינו, החיים והחללים כאחד, כשצה"ל נשאר ברוב הרצועה".

"מי היה מאמין לזה?", עקץ ראש הממשלה, "הרי כל הזמן אומרים 'אתה חייב לקבל את התנאים של החמאס להוציא את כולם. צה"ל צריך לצאת החוצה, החמאס יכול להשתקם והוא יכול גם לשקם את הרצועה'. לא ולא, זה לא קורה. ההיפך קורה".

נתניהו הדגיש: "הנשיא טראמפ הוסיף שאם החמאס יסרב - הוא ייתן את כל הגיבוי לישראל להשלים את הפעולה הצבאית לחיסולו ולכן אני חושב שמכל צד זה היה ביקור מצוין".

נתניהו נשאל האם הסכים להקמת מדינה פלסטינית והשיב: "ממש לא, זה גם לא כתוב בהסכם, אבל דבר אחד כן אמרנו: שאנחנו נתנגד בתוקף למדינה פלסטינית. הנשיא טראמפ גם אמר את זה, הוא אמר שהוא מבין את זה, הוא אמר באו"ם שזה יהווה פרס עצום לטרור וסכנה למדינת ישראל, וכמובן שאנחנו לא נסכים לו".