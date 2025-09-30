כיכר השבת
בדרכו חזרה לישראל | צפו

נתניהו מסכם: "הפכנו את היוצרות ובודדנו את חמאס, לא הסכמנו למדינה פלסטינית"

רה"מ נתניהו פרסם סרטון ובו סיכם את הביקור שלו בארה"ב ותוכנית טראמפ לשחרור חטופים והפסקת אש: "כל העולם, גם הערבי והמוסלמי, לוחץ על חמאס לקבל את התנאים שהצבנו ולשחרר את כל חטופינו" (מדיני)

צפו בסיכום של נתניהו

בפתח דבריו אמר רה"מ: "זה היה ביקור מצוין, גם ההתחלה באו"ם וגם הסיום בוושינגטון. זה הביקור הרביעי שלי בוושינגטון מאז ש נבחר, זה ביקור היסטורי".

על תוכנית הנשיא טראמפ שהוצגה אמש, אמר : "במקום שהחמאס יבודד אותנו, הפכנו את היוצרות ובודדנו את החמאס. עכשיו כל העולם, גם העולם הערבי והמוסלמי, לוחץ על החמאס לקבל את התנאים שהצבנו יחד עם הנשיא טראמפ: לשחרר את כל חטופינו, החיים והחללים כאחד, כשצה"ל נשאר ברוב הרצועה".

"מי היה מאמין לזה?", עקץ ראש הממשלה, "הרי כל הזמן אומרים 'אתה חייב לקבל את התנאים של החמאס להוציא את כולם. צה"ל צריך לצאת החוצה, החמאס יכול להשתקם והוא יכול גם לשקם את הרצועה'. לא ולא, זה לא קורה. ההיפך קורה".

נתניהו הדגיש: "הנשיא טראמפ הוסיף שאם החמאס יסרב - הוא ייתן את כל הגיבוי לישראל להשלים את הפעולה הצבאית לחיסולו ולכן אני חושב שמכל צד זה היה ביקור מצוין".

נתניהו נשאל האם הסכים להקמת מדינה פלסטינית והשיב: "ממש לא, זה גם לא כתוב בהסכם, אבל דבר אחד כן אמרנו: שאנחנו נתנגד בתוקף למדינה פלסטינית. הנשיא טראמפ גם אמר את זה, הוא אמר שהוא מבין את זה, הוא אמר באו"ם שזה יהווה פרס עצום לטרור וסכנה למדינת ישראל, וכמובן שאנחנו לא נסכים לו".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (86%)

לא (14%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר