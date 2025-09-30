בבוקר שאחרי הצהרות הנשיא דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו על הצעת הנשיא לסיום המלחמה ושחרור החטופים, ביהודה ושומרון חוששים כי ההסכם של הנשיא כולל נכונות להקמת מדינה פלסטינית.
ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, הגיב הלילה להצהרות הנשיא ורה"מ, תחילה הוא בירך את נתניהו על 'החלקים הטובים' בהסכם, אך גם הדגיש כי קיים פער מהותי בין הנאומים לבין התוכן שהופיע במסמך שהוגש לממשלת ישראל.
לדבריו: "כמו כל אזרח במדינת ישראל ואדם הגון בעולם, אני מבקש לחזק את ראש הממשלה, בנימין נתניהו ואת נשיא ארה״ב על החלקים הטובים שנכתבו ונאמרו בהצהרה ובמסמך. ובאותו משפט חובה עלינו להציב קו אדום ושלט בוהק אל מול הדבר המדאיג".
דגן הזהיר מפני: "הפער שבין הנאומים החשובים שנישאו בבית הלבן לבין המשפטים שנכתבו שחור על גבי לבן, במסמך האמריקני שנתקבלה עליו הסכמה ישראלית עקרונית, להקמת מדינת טרור בלב ארץ ישראל. עם כל מיני סעיפים מתפתלים כאלה ואחרים".
"אני אומר את הדברים בצורה ברורה מכאן, מוושינגטון", הצהיר ראש מועצת שומרון: "לעולם לא תקום מדינת טרור בלב יהודה ושומרון, בלב ארץ ישראל, משימת הדור הזה היא להבטיח את קיומה של המדינה על ידי החלת ריבונות, על היישובים והמרחבים. כי זו לב הארץ שלנו וכי זו חגורת המגן של מדינת ישראל בוודאי אחרי השביעי לעשירי. אנחנו נלחם על זה ואנחנו נביא את זה".
0 תגובות