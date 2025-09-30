כיכר השבת
"קו אדום, לעולם לא יקרה"

בהתיישבות חוששים מתוכנית טראמפ: "כולל נכונות להקמת מדינת טרור ביו"ש"

ביהודה ושומרון מגיבים בחשש גדול לתוכנית הנשיא טראמפ לסיום המלחמה: "המסמך כולל נכונות להקמת מדינת טרור ביו"ש, גם אם בתנאים - זהו קו אדום, לעולם לא יקרה. נילחם להביא ריבונות ביו"ש" (מדיני)

דונלד טראמפ (צילום: shutterstock)

בבוקר שאחרי הצהרות הנשיא דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו על הצעת הנשיא לסיום המלחמה ושחרור ה, ביהודה ושומרון חוששים כי ההסכם של הנשיא כולל נכונות להקמת מדינה פלסטינית.

ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, הגיב הלילה להצהרות הנשיא ורה"מ, תחילה הוא בירך את נתניהו על 'החלקים הטובים' בהסכם, אך גם הדגיש כי קיים פער מהותי בין הנאומים לבין התוכן שהופיע במסמך שהוגש לממשלת ישראל.

לדבריו: "כמו כל אזרח במדינת ישראל ואדם הגון בעולם, אני מבקש לחזק את ראש הממשלה, בנימין נתניהו ואת נשיא ארה״ב על החלקים הטובים שנכתבו ונאמרו בהצהרה ובמסמך. ובאותו משפט חובה עלינו להציב קו אדום ושלט בוהק אל מול הדבר המדאיג".

יוסי דגן מגיב להצעת הנשיא (צילום: מועצה אזורית שומרון)

דגן הזהיר מפני: "הפער שבין הנאומים החשובים שנישאו בבית הלבן לבין המשפטים שנכתבו שחור על גבי לבן, במסמך האמריקני שנתקבלה עליו הסכמה ישראלית עקרונית, להקמת מדינת טרור בלב ארץ ישראל. עם כל מיני סעיפים מתפתלים כאלה ואחרים".

"אני אומר את הדברים בצורה ברורה מכאן, מוושינגטון", הצהיר ראש מועצת שומרון: "לעולם לא תקום מדינת טרור בלב יהודה ושומרון, בלב ארץ ישראל, משימת הדור הזה היא להבטיח את קיומה של המדינה על ידי החלת ריבונות, על היישובים והמרחבים. כי זו לב הארץ שלנו וכי זו חגורת המגן של מדינת ישראל בוודאי אחרי השביעי לעשירי. אנחנו נלחם על זה ואנחנו נביא את זה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר