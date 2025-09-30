בבוקר שאחרי הצהרות הנשיא דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו על הצעת הנשיא לסיום המלחמה ושחרור החטופים, ביהודה ושומרון חוששים כי ההסכם של הנשיא כולל נכונות להקמת מדינה פלסטינית.

ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, הגיב הלילה להצהרות הנשיא ורה"מ, תחילה הוא בירך את נתניהו על 'החלקים הטובים' בהסכם, אך גם הדגיש כי קיים פער מהותי בין הנאומים לבין התוכן שהופיע במסמך שהוגש לממשלת ישראל.

לדבריו: "כמו כל אזרח במדינת ישראל ואדם הגון בעולם, אני מבקש לחזק את ראש הממשלה, בנימין נתניהו ואת נשיא ארה״ב על החלקים הטובים שנכתבו ונאמרו בהצהרה ובמסמך. ובאותו משפט חובה עלינו להציב קו אדום ושלט בוהק אל מול הדבר המדאיג".