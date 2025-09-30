כיממה לאחר שנשיא ארה"ב דולנד טראמפ פרסם את המתווה שלו לסיום הלחימה ברצועת עזה ולהחזרת החטופים הבייתה, סקר מנדטים שפורסם היום (שלישי) בוואלה בדק מה עמדת הציבור על מתווה טראמפ, ומה היו התוצאות לו הבחירות היו נערכות היום.

על פי הסקר במקרה כזה ובחלוקה לגושים: אופוזיציה כיום עומדת על 62 מנדטים, לעומת גוש הימין שיורד משמעותית לשפל של 48 מנדטים.

בחלוקה למנדטים: הליכוד בראשות נתניהו עומד על 24 מנדטים, רה"מ לשעבר בנט מחזיק במקום השני עם 23 מנדטים, ליברמן במקום השלישי עם 11 מנדטים, השר לביטחון לאומי בן גביר מי שעד כה לא התבטא בנוגע לתוכנית טראמפ על 9 מנדטים, הדמוקרטים בראשות יאיר גולן גם עם 9, יש עתיד של לפיד מתרסקת ל-7 מנדטים, כנ"ל גם איזנוקט, יועז הנדל על 5 מנדטים, וסמוטריץ' וגנץ מתחת לאחוז החסימה.

בשאלה מה עמדת הציבור בנוגע לתוכנית טראמפ לסיום המלחמה ברצועה: 49% חושבים כי ישראל ניצחה בהצעה שהציעה הנשיא האמריקאי, 33% חושבים כי אף אחד לא ניצח, 8% השיבו כי ארגון הטרור חמאס ניצח, ו 17% מהנשאלים השיבו כי אין להם תשובה.

הפילוח לפי גושים מעלה כי 60% מתומכי הקואליציה, תומכים בתוכית ואף רואים בה ניצחון גדול לישראל, בעוד רק 43% ממצביעי גוש האופוזיציה רואים בתוכנית הצלחה ישראלית.