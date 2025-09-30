כיכר השבת
יממה למתווה טראמפ: איזה גוש מתחזק, למה בן גביר מטפס, ומי מתחת אחוז החסימה?

יממה לאחר פרסום מתווה הנשיא טראמפ, סקר מנדטים בדק מה עמדת הציבור בנוגע לתוכנית לסיום הלחימה בעזה, וכמה מנדטים יקבלו הפוליטיקאים לו הבחירות היו נערכות היום | הסקר המלא (פוליטי)

נתניהו וטראמפ בבית הלבן (צילום: אבי אוחיון לע"מ)

כיממה לאחר שנשיא ארה"ב פרסם את המתווה שלו לסיום הלחימה ברצועת עזה ולהחזרת החטופים הבייתה, סקר מנדטים שפורסם היום (שלישי) בוואלה בדק מה עמדת הציבור על מתווה טראמפ, ומה היו התוצאות לו הבחירות היו נערכות היום.

על פי הסקר במקרה כזה ובחלוקה לגושים: אופוזיציה כיום עומדת על 62 מנדטים, לעומת גוש הימין שיורד משמעותית לשפל של 48 מנדטים.

בחלוקה למנדטים: הליכוד בראשות נתניהו עומד על 24 מנדטים, רה"מ לשעבר בנט מחזיק במקום השני עם 23 מנדטים, ליברמן במקום השלישי עם 11 מנדטים, השר לביטחון לאומי בן גביר מי שעד כה לא התבטא בנוגע לתוכנית טראמפ על 9 מנדטים, הדמוקרטים בראשות יאיר גולן גם עם 9, יש עתיד של לפיד מתרסקת ל-7 מנדטים, כנ"ל גם איזנוקט, יועז הנדל על 5 מנדטים, וסמוטריץ' וגנץ מתחת לאחוז החסימה.

בשאלה מה עמדת הציבור בנוגע לתוכנית טראמפ לסיום המלחמה ברצועה: 49% חושבים כי ישראל ניצחה בהצעה שהציעה הנשיא האמריקאי, 33% חושבים כי אף אחד לא ניצח, 8% השיבו כי ארגון הטרור חמאס ניצח, ו 17% מהנשאלים השיבו כי אין להם תשובה.

הפילוח לפי גושים מעלה כי 60% מתומכי הקואליציה, תומכים בתוכית ואף רואים בה ניצחון גדול לישראל, בעוד רק 43% ממצביעי גוש האופוזיציה רואים בתוכנית הצלחה ישראלית.

