שעות לאחר שנחת בארץ: ראש הממשלה בנימין נתניהו פתח את ישיבת הממשלה אשר צפוייה לאשר את מינויו של דוד זיני לראשות השב"כ, ואף נתן סקירה קטנה על ביקורו בארצות הברית.

בפתח הישיבה אמר: ״חזרתי עכשיו מארצות הברית בשליחות הממשלה ובשליחות אזרחי ישראל. באו"ם הצגתי את האמת על מדינת ישראל, של מדינת ישראל, של אזרחיה וחייליה".

על העסקה המתגבשת: "בוושינגטון סיכמתי עם הנשיא טראמפ על מתווה לשחרור כל חטופינו, והשגת כל מטרות המלחמה שהצבנו. אני אמסור דין וחשבון מפורט יותר גם לחברי הממשלה וגם לחברי הקבינט".

על מינוי ראש השב"כ החדש: "אנחנו הולכים למנות היום את האלוף דוד זיני לתפקיד ראש השב"כ. אני מאוד מאוד התרשמתי ממנו במהלך השנים ואני מכיר אותו כבר הרבה שנים; את תפקידיו השונים בצה"ל, ואת תפקידו השונים בצה"ל בהם עבד בצמידות לשב"כ".

נתניהו הוסיף ופרגן: "אני ראיתי גם את הנחישות שלו, גם את המנהיגות שלו, גם את היכולות שלו לחשוב מחוץ לדפוסים המקובלים, ולראות את הדברים בטרם התהוו, ואני חושב שהוא האיש הנכון להוביל את השב"כ. מישהו שאמנם מכיר את המערכת, אבל לא נמצא בה", כשהוא מסיים: "אין לי ספק שתהיה לו הצלחה גדולה, ואני בטוח שכולם תומכים בה. ההצלחה הזו חשובה לביטחון כל אזרחי ישראל".

בסיום דבריו נתניהו הרחיב: "אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת לברך שוב את אזרחי ישראל בשנה טובה וגמר חתימה טובה. גם לכם שרי ושרות הממשלה ולמשפחות שלכם, למשפחות החטופים, למשפחות השכולות, וכמובן גם לפצועים, שהם גיבורים גדולים".

נתניהו סיים: "אני רוצה גם לאחל שנה טובה, גמר חתימה טובה לחיילינו הגיבורים שנלחמים בחזית, ומביאים את הדברים שמבטיחים את נצח ישראל. שנה טובה לכולכם, גמר חתימה טובה״.