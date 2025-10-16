"מועדדים סרבנות": שר החינוך יואב קיש הודיע היום (חמישי) כי בלם את כניסתם של ארגון אחים לנשק, שהוזמנו לביקור בבית ספר ברחבי הארץ.
השר מהליכוד פירט את ההתרחשות: "הובא לידיעתי על מקרה שבו אחים לנשק הוזמנו לבית ספר. מדובר ביוזמה פרטית של מנהלת ביה״ס, שנעשתה ללא ידיעת משרד החינוך והרשות המקומית".
קיש הוסיף: ״אחים לנשק״ הוא ארגון פוליטי שעודד סרבנות ופגע בביטחון המדינה. גופים כאלו לא יכנסו לבתי הספר. נקודה".
לדבריו: "הנחיתי את מנכ"ל משרד החינוך לוודא שכל הארגונים שעודדו סרבנות ופעלו בניגוד לחוק, לא יכנסו למוסדות החינוך״.
