"מעודדים סרבנות" אחים לנשק הוזמנו לביקור במוסד חינוכי - שר החינוך בלם את כניסתם שר החינוך הודיע כי הובא לידיעתו על מקרה שבו אחים לנשק הוזמנו לבית ספר, ביוזמה הפרטית של מנהלת ביה״ס | "הנחיתי לוודא שכל הארגונים שעודדו סרבנות, לא יכנסו למוסדות חינוך" (פוליטי)

אכ ארי כהן כיכר השבת | 15:12