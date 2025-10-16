כיכר השבת
"מעודדים סרבנות"

אחים לנשק הוזמנו לביקור במוסד חינוכי - שר החינוך בלם את כניסתם

שר החינוך הודיע כי הובא לידיעתו על מקרה שבו אחים לנשק הוזמנו לבית ספר, ביוזמה הפרטית של מנהלת ביה״ס | "הנחיתי לוודא שכל הארגונים שעודדו סרבנות, לא יכנסו למוסדות חינוך" (פוליטי)

פעיל אחים לנשק. אילוסטרציה (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

"מועדדים סרבנות": שר החינוך יואב קיש הודיע היום (חמישי) כי בלם את כניסתם של ארגון אחים לנשק, שהוזמנו לביקור בבית ספר ברחבי הארץ.

השר מהליכוד פירט את ההתרחשות: "הובא לידיעתי על מקרה שבו אחים לנשק הוזמנו לבית ספר. מדובר ביוזמה פרטית של מנהלת ביה״ס, שנעשתה ללא ידיעת משרד החינוך והרשות המקומית".

‏קיש הוסיף: ״אחים לנשק״ הוא ארגון פוליטי שעודד סרבנות ופגע בביטחון המדינה. גופים כאלו לא יכנסו לבתי הספר. נקודה".

‏לדבריו: "הנחיתי את מנכ"ל משרד החינוך לוודא שכל הארגונים שעודדו סרבנות ופעלו בניגוד לחוק, לא יכנסו למוסדות החינוך״.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר