אחרי הבאלגן במליאת הכנסת, שר המשפטים יריב לוין מתח ביקורות קשה על רה"מ נתניהו שעמד מעל בימת הכנסת, והכיר למעשה בשופט יצחק עמית כנשיא העליון, כך פורסם הערב (שני) בחדשות 12.

על פי הפרסום של העיתונאי עמית סגל, השר לוין הטיח ברה"מ נתניהו לאחר שירד מבימת המליאה: "אך אתה יכול להכיר בנשיא שבחר את עצמו, לתפקיד הבכיר?".

על פי הדיווח בכאן חדשות, בלשכתו של לוין מתחו ביקורות נוספות ומסרו: "לא שמענו שהוא נבחר לנשיא". בכיר בליכוד טען כי עד כה נמנע נתניהו מלהכיר ביצחק עמית כנשיא, ועשה זאת בשל סירובו של יו"ר הכנסת אמיר אוחנה להכיר בו, ובשל המחאות במליאת הכנסת

מוקדם יותר היום, מליאת הכנסת פתחה את מושבה הרביעי לאחר פגרת קיץ בת שלושה חודשים, בטקס רשמי בהובלת יו"ר הכנסת אמיר אוחנה. בטקס נשאו דברים הנשיא יצחק הרצוג, ראש הממשלה בנימין נתניהו וראש האופוזיציה יאיר לפיד.

במוקד התקרית עמד נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, שהוזמן היום לפעילות המליאה כשופט רגיל, ולא בתפקידו כנשיא העליון – החלטה של יו"ר הכנסת אוחנה שהובילה למהומה במליאה. כאשר אוחנה פנה אליו בקריאה "שופט העליון", חלק מהח"כים מהאופוזיציה עזבו את הישיבה כמחאה, ואחרים הוצאו על ידי המזכיריה.

הנשיא הרצוג אמר בפתח דבריו: "לא מוכן לקבל חוסר כבוד בסיסי. שעם ישראל מתעסק האם הוזמן נשא בית משפט העליון, היועצת. אני אומר לך נשיא בית משפט העליון - אני מקבל אותך בברכה. אני רוצה להגיד לך סליחה"

נתניהו השיב בנאומו להרצוג: "השופט עמית הוא נשיא העליון וזו עובדה אבל גם אני ראש ממשלה ואלה שריי וזו עובדה"