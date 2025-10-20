יגיע לישראל כבר מחר: סגנו של הנשיא טראמפ ג'יי.די ואנס, תכנן לבקר ברצועת עזה כחלק מביקורו בישראל, אך בשל שיקולי אבטחה הוחלט כי הביקור יבוטל. כך פורסם הערב (שני) בכאן חדשות.

על פי הפרסום של העיתונאית גילי כהן, בישראל החליטו כי במקום הביקור ברצועה, ואנס יצפה במתרחש ברצועת עזה דרך מסכים מיוחדים בקריה בתל אביב.

במשטרת ישראל הודיעו כי השלימו את ההכנות לקראת ביקורו מחר של סגן נשיא ארצות הברית, החל ממחר - יום שלישי בשעות הצהריים ועד יום חמישי בשעות הצהריים. כאשר מאות שוטרים, לוחמי מג״ב ומתנדבים יפעלו על מנת לאבטח, לשמור על הסדר הציבורי ולהכווין את התנועה במהלך ימי הביקור.

עוד נאמר כי במהלך הביקור, החל ממחר וביום חמישי, צפויים שיבושי תנועה וחסימות צירים שונים בתוך העיר ירושלים. כמו כן ייתכנו שינויים בהסדרי התנועה בצירים הראשיים המובילים לעיר בימים אלה.