כיכר השבת
"לא מורידים עיניים מהכדור"

"אל תפעל באופן שיסכן את הפסקת האש": זה המסר הנחרץ שהעבירו שליחי טראמפ לנתניהו

ג'ארד קושנר וסטיב וויטקוף, מי שנפגשו עם נתניהו היום - הבהירו בפגישה כי ארה"ב מבקשת שישראל לא תפעל ברצועת עזה, באופן שעלול לסכן את הליך הפסקת האש | "האמריקנים ממוקדים ולא מורידים את העיניים מהכדור. הם רוצים להתקדם לשלב השני" (מדיני)

טראמפ ונתניהו בכנסת (צילום: חיים צח/ לע״מ)

לקראת שלב ב' ברצועה: שליחי הנשיא טראמפ, ג'ארד קושנר וסטיב וויטקוף נפגשו היום (שני) עם רה"מ ודנו בנוגע להמשך המאמצים ליישום ההסכם לשחרור החטופים והפסקת האש ב, בנוסף דרשו שלוחיו של הנשיא מנתניהו ודרמר שישראל לא תפעל באופן שעלול לסכן את הפסקת האש, כך פורסם בחדשות 12.

עוד נאמר כי שלוחיו של הנשיא האמריקאני טענו כי הם רוצים לעשות הכל כדי להגיע לשלב השני של ההסכם, ובשל כך כל צעד של הגנה על חיילי צה"ל הוא מבורך, אך סיכון מאמצי הפסקת האש וסיכונים אחרים - לא.

גורם מדיני הוסיף וטען כי "האמריקנים ממוקדים ולא מורידים את העיניים מהכדור. הם רוצים להתקדם לשלב השני ולא איבדו לרגע קשב. הם יעשו הכל כדי שהפסקת האש והתנאים של ההסכם יישמרו כדי עבור לשלב השני".

במקביל דווח בכאן חדשות כי בישראל דרשו ממשל , שלא להתחיל בשיקום רצועת עזה, כל עוד לא נראה שחמאס יחל להתפרק מנשקו, כאשר בישראל דורשים לאטום את כלל המנהרות תחת פיקוח הדוק של צה"ל.

כוחות צה"ל מסמנים את הקו הצהוב ברצועת עזה (צילום: דובר צה"ל)

מוקדם יותר היום (שני), בצה"ל זוהו מספר מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לכוחות צה"ל הפועלים במרחב שג'עייה, באופן שהיווה עליהם איום מיידי.

הכוחות ירו לעבר המחבלים שחצו את הקו הצהוב במטרה להסיר את האיום על הכוחות.

זמן קצר לאחר מכן, זוהו מספר מחבלים נוספים שחצו את הקו הצהוב, והתקרבו לכוחות צה"ל הפועלים במרחב שג'עייה באופן שהיווה איום מיידי לכוחות.

הכוחות ירו לעבר המחבלים שחצו את הקו הצהוב במטרה להסיר את האיום על הכוחות.

דובר צה"ל מציין כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

בתןך כך, שר הביטחון ישראל כ"ץ הנחה את צה"ל להעביר מסר ברור לראשי החמאס בעזה באמצעות מנגנון הפיקוח האמריקאי, לפיו "על כל מחבל חמאס שנמצא מעבר לקו הצהוב בשטח שבשליטת ישראל להתפנות באופן מיידי. ראשי החמאס יישאו באחריות לכל תקרית.

"מי שיישאר בשטח ישמש יעד לתקיפה ללא כל אזהרה נוספת וזאת כדי לאפשר לכוחות צה"ל לפעול בחופשיות ובאופן מיידי מול כל איום".

השר כ"ץ הדגיש כי "ההגנה על חיילי צה"ל נמצאת בראש סדר העדיפויות וננקוט בכל הצעדים הנדרשים כדי לוודא את זה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (39%)

לא (61%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר