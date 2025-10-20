לקראת שלב ב' ברצועה: שליחי הנשיא טראמפ, ג'ארד קושנר וסטיב וויטקוף נפגשו היום (שני) עם רה"מ נתניהו ודנו בנוגע להמשך המאמצים ליישום ההסכם לשחרור החטופים והפסקת האש בעזה, בנוסף דרשו שלוחיו של הנשיא מנתניהו ודרמר שישראל לא תפעל באופן שעלול לסכן את הפסקת האש, כך פורסם בחדשות 12.
עוד נאמר כי שלוחיו של הנשיא האמריקאני טענו כי הם רוצים לעשות הכל כדי להגיע לשלב השני של ההסכם, ובשל כך כל צעד של הגנה על חיילי צה"ל הוא מבורך, אך סיכון מאמצי הפסקת האש וסיכונים אחרים - לא.
גורם מדיני הוסיף וטען כי "האמריקנים ממוקדים ולא מורידים את העיניים מהכדור. הם רוצים להתקדם לשלב השני ולא איבדו לרגע קשב. הם יעשו הכל כדי שהפסקת האש והתנאים של ההסכם יישמרו כדי עבור לשלב השני".
במקביל דווח בכאן חדשות כי בישראל דרשו ממשל טראמפ, שלא להתחיל בשיקום רצועת עזה, כל עוד לא נראה שחמאס יחל להתפרק מנשקו, כאשר בישראל דורשים לאטום את כלל המנהרות תחת פיקוח הדוק של צה"ל.
מוקדם יותר היום (שני), בצה"ל זוהו מספר מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לכוחות צה"ל הפועלים במרחב שג'עייה, באופן שהיווה עליהם איום מיידי.
הכוחות ירו לעבר המחבלים שחצו את הקו הצהוב במטרה להסיר את האיום על הכוחות.
זמן קצר לאחר מכן, זוהו מספר מחבלים נוספים שחצו את הקו הצהוב, והתקרבו לכוחות צה"ל הפועלים במרחב שג'עייה באופן שהיווה איום מיידי לכוחות.
הכוחות ירו לעבר המחבלים שחצו את הקו הצהוב במטרה להסיר את האיום על הכוחות.
דובר צה"ל מציין כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".
בתןך כך, שר הביטחון ישראל כ"ץ הנחה את צה"ל להעביר מסר ברור לראשי החמאס בעזה באמצעות מנגנון הפיקוח האמריקאי, לפיו "על כל מחבל חמאס שנמצא מעבר לקו הצהוב בשטח שבשליטת ישראל להתפנות באופן מיידי. ראשי החמאס יישאו באחריות לכל תקרית.
"מי שיישאר בשטח ישמש יעד לתקיפה ללא כל אזהרה נוספת וזאת כדי לאפשר לכוחות צה"ל לפעול בחופשיות ובאופן מיידי מול כל איום".
השר כ"ץ הדגיש כי "ההגנה על חיילי צה"ל נמצאת בראש סדר העדיפויות וננקוט בכל הצעדים הנדרשים כדי לוודא את זה".
0 תגובות