לקראת שלב ב' ברצועה: שליחי הנשיא טראמפ, ג'ארד קושנר וסטיב וויטקוף נפגשו היום (שני) עם רה"מ נתניהו ודנו בנוגע להמשך המאמצים ליישום ההסכם לשחרור החטופים והפסקת האש בעזה, בנוסף דרשו שלוחיו של הנשיא מנתניהו ודרמר שישראל לא תפעל באופן שעלול לסכן את הפסקת האש, כך פורסם בחדשות 12.

עוד נאמר כי שלוחיו של הנשיא האמריקאני טענו כי הם רוצים לעשות הכל כדי להגיע לשלב השני של ההסכם, ובשל כך כל צעד של הגנה על חיילי צה"ל הוא מבורך, אך סיכון מאמצי הפסקת האש וסיכונים אחרים - לא.

גורם מדיני הוסיף וטען כי "האמריקנים ממוקדים ולא מורידים את העיניים מהכדור. הם רוצים להתקדם לשלב השני ולא איבדו לרגע קשב. הם יעשו הכל כדי שהפסקת האש והתנאים של ההסכם יישמרו כדי עבור לשלב השני".

במקביל דווח בכאן חדשות כי בישראל דרשו ממשל טראמפ, שלא להתחיל בשיקום רצועת עזה, כל עוד לא נראה שחמאס יחל להתפרק מנשקו, כאשר בישראל דורשים לאטום את כלל המנהרות תחת פיקוח הדוק של צה"ל.