"אי צדק , על חשבון הציבור"

הדיון בוועדה יצא משליטה: "דורשים להגביל את רווחי הענק של הבנקים"

וועדת הכספים מתחה ביקורת נוקבת על הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל | חברי הוועדה ציינו כי אין מנוס מנקיטת צעדים יזומים: "שוב דבר לא השתנה, רק ממשיכים לומר לנו שהכל בסדר וזה בתקופת מלחמה" (כנסת)

חשבונות בנק | אילוסטרציה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

דיון סוער התקיים היום (שלישי) בוועדת הכספים, ברקע דיווחים על רווחי שיא של 30 מיליארד - בשנת 2024, הוועדה מתחה ביקורת נוקבת על הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל בדרישה לצעדים אופרטיביים יותר להגבלת רווחי הענק של הבנקים על חשבון הציבור.

בבנק ישראל טענו כי מצבה של ישראל לא שונה משאר העולם בסוגיית עליית הרווחיות, על תמסורת ריבית גבוה לפיקדונות, ועל שורה של פעולות להגדלת התחרות בהן נקט נוכח הרווחיות הגבוה, שחלקן לדבריו כבר "נושאות פרי" וחלקן ארוכות טווח, וכן על פעולות מידיות שונות שהביאו לדבריהם להקלה על הציבור במהלך המלחמה, בהיקפים של מיליארדי שקלים.

חברי הוועדה דחו את הדברים וציינו כי אין מנוס מנקיטת צעדים יזומים: "שוב דבר לא השתנה, רק ממשיכים לומר לנו שהכל בסדר וזה בתקופת מלחמה",טען יו"ר הוועדה מלביצקי: "צריך להתערב בין אם על ידי הכרזה כגוף ריכוזי או חקיקה או בכל צורה אחרת, במה שקורה ברווחי הבנקים, בעיקר הרווחים מריבית, לא יכול להימשך"

יו"ר הוועדה סיכם את הדיון: "חשבתי שהדיון יתקיים ותתעוררו, אנחנו רק שומעים כמה הכל בסדר, גם בנק ישראל התגובה שלכם מאכזבת מאוד, נצטרך לשבת ולראות מה אנחנו עושים מבחינת חקיקה וצריך לעשות את זה מהר".

לדבריו: "אנו נחשוב במה הכי נכון להתחיל אבל לי ברור שאי אפשר להשאיר את המצב כמו שהוא, ושצריך להתערב בין אם על ידי הכרזה כגוף ריכוזי או חקיקה או בכל צורה אחרת, במה שקורה ברווחי הבנקים, בעיקר הרווחים מריבית, זה לא יכול להימשך".

