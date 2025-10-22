נתניהו במליאה. נותר כמעט לבדו? ( צילום: יונתן זינדל/פלאש 90 )

"התשובה לחמאס - ריבונות", תחת הסיסמה הזו, רוצים וככל הנראה יצליחו, להעביר היום (רביעי) הצעת חוק להחלת ריבונות ישראלית בשטחי יהודה ושומרון, וכל זאת בזמן ביקורו של סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס בישראל ולמרות התנגדות ארצות הברית.

מדובר במספר הצעות חוק, אחת של חבר הכנסת ליברמן על מעלה אדומים ועוד הצעת חוק של אבי מעוז להחיל ריבונות בעוד מקומות ביהודה ושומרון וכן הצעות חוק נוספות. בקואליציה מתנגדים להצעות החוק על החלה הריבונות וזאת בשל ההתנגדות של ארצות הברית והנשיא טראמפ, אך למרות זאת מספר רב של חברים בקואליציה הודיעו שהם יתמכו בהצעת החוק. חבר הכנסת מעוז הבהיר, כי למרות בקשת רה"מ נתניהו להוריד את חוק הריבונות מסדר היום, הוא מתעקש להגיש אותה ומדגיש: "חיכינו מספיק מאז ששת הימים – הגיע הזמן לריבונות. אעלה את החוק לקריאה טרומית, והממשלה יכולה להחיל אותה גם בלי החוק". סגן הנשיא האמריקני הבהיר לנשיא הרצוג מה מטרת ביקורו בישראל | צפו יוסי נכטיגל | 14:43 בעוצמה יהודית, בציונות הדתית ובאגודת ישראל עדכנו כי הם מתכוונים לתמוך בהצעות החוק, על אף בקשתו של ראש הממשלה שלא להגיע להצבעה. ולכן הצעת החוק צפויה לעבור.

הקמפיין באילון של מפלגת נעם ( צילום: דוברות )

יו"ר הקואליציה אופיר כץ כתב היום לחברי סיעת הליכוד בנוגע להצבעה על החוק: "סוגיית הריבונות חשובה לנו לא פחות מלכל חבר כנסת אחר. ריבונות לא עושים באמצעות חקיקה של אופוזיציה, ובטח לא בתזמון בו אנו פועלים עם חברינו האמריקנים להשגת כל מטרות המלחמה, לרבות פירוק חמאס ופירוזה של עזה. יחד עם זאת, הגיעו אליי בקשות שלא להצביע נגד. לכן, עמדת הסיעה היא לא להצביע בכלל על החוקים שיעלו היום בנושא. העמדה היא בהנחיית ראש הממשלה, והיא מחייבת".

לאחר שתוגש הצעתו של מעוז, יו"ר מפלגת ישראל ביתנו ח"כ אביגדור ליברמן יגיש את הצעת חוק שלו.

יצוין כי לפני כשלושה חודשים, אישרה הכנסת הצהרה הקוראת להחיל ריבונות ביהודה ושומרון ובבקעה, ברוב של 71 חברי כנסת. אך לא היה מדובר בהצעה מעשית.

ב'דגל התורה' העבירו ביקורת על הצעת החוק ובהודעה לתקשורת שהוציאה נכתב: "ההצעות להכרזת הריבונות בעת הזו מסכסכות אותנו עם מדינות העולם ובעיקר עם ארה"ב שהיא מלכות של חסד".

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ומגיש הצעת החוק להחלת ריבונות במעלה אדומים, ח"כ אביגדור ליברמן אמר: "אני קורא לממשלת ישראל להפסיק להתעסק בהשתמטות, ולהתחיל לעסוק בריבונות!".

דבריו של ליברמן, היום ( צילום: דוברות )

"היום", הוסיף ליברמן לאחר שלא התאפק להסית נגד הציבור החרדי: "אעלה בכנסת חוק להחלת ריבונות ישראלית על מעלה אדומים, שהעליתי הצעות חוק להחלת ריבונות - קואליציית ביבי טיבי בלמה. מקווה שהפעם מי שקוראים לעצמם "ימין על מלא" יתעשתו ויצביעו נכון!".

מטעם שדולת ארץ ישראל בראשות חברי הכנסת יולי אדלשטיין, לימור סון הר מלך ושמחה רוטמן נמסר: "שדולת ארץ ישראל תומכת בהחלת הריבונות ביהודה ושומרון וקוראת לכל חברי הכנסת להצביע בעד החלת הריבונות על כל חלקי ארץ ישראל. השדולה קוראת לראשי המפלגות לאפשר לחברי הכנסת לכל הפחות חופש הצבעה בנושא".