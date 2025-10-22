כיכר השבת
'גזרת עזה'

סגן הנשיא ואנס ביקש מנתניהו "לתת צ'אנס" והוא השיב: "גם אני רוצה לראות את ההסכם מצליח"

סגן נשיא ארה"ב המבקר בישראל ביקש מנתניהו "לתת צ'אנס, להסכם לסיום הלחימה ברצועה ואף לסייע בישומו | נתניהו השיב לואנס: "גם אני רוצה לראות את ההסכם מצליח מאוד בשטח" | גורמים במערכת הביטחון חוששים מהאפשרות שסגן הנשיא יוביל למספר החלטות שהתנאים בשטח לא מאפשרות אותן (מדיני)

נתניהו וסגן הנשיא (צילום: קובי גדעון/ לע״מ)

ביקור סגנו של הנשיא בארץ: ג'׳יי-די ואנס ביקש היום (רביעי) מ במהלך פגישתם כי יסכים "לתת צ'אנס' להסכם לסיום הלחימה ברצועת עזה ואף יביא ליישומו בשטח, כך דווח הערב בחדשות 12.

על פי הדיווח של העיתונאי ברק רביד, סגן הנשיא ואנס אמר לנתניהו במהלך פגישתם כי הוא מבקש ממנו "לתת הזדמנות לעסקה ותן לנו את הזמן לגרום לדברים לקרות". גורמים שהיו מעורבים בתוכן השיחה טענו שרה"מ השיב לסגן הנשיא: "גם אני רוצה לראות את ההסכם מצליח". כאשר נתניהו הפגין פתיחות רבה למסרים של ואנס.

בכיר אמריקאי המקורב לנשיא טראמפ אמר כי טראמפ מאוד מרוצה לפחות בינתיים, מהמצב בו "ארה"ב מצליחה לשמור את שני הצדדים בתלם" בתקווה שההסכם יחזיק מעמד.

על פי הדיווח בכאן חדשות הערב (רביעי), ישנו חשש במערכת הביטחון בישראל מאפשרות שסגן הנשיא ואנס, יביא מספר השיגים מביקורו בישראל, הישגים אשר עלולים להביא למספר החלטות שהתנאים בשטח לא מאפשרים את קיומם.

על פי הפרסום של העיתונאי איתי בלומנטל בנוסף לחשש הנ"ל, בישראל מרגישים כי יש מספר סוגיות מרכזיות בהסכם לשחרור החטופים, שעדיין לא באו על פתרונם. הדבר ראשון הוא: החזרת כלל החללים החטופים, פירוק חמאס מנשקו, כניסת כוחות זרים (כמו טורקיה) לעזה ועוד.

בנוסף צויין, כי מחר סגן הנשיא ואנס יגיע לביקור מיוחד בבסיס הקריה בתל אביב וייפגש עם שר הביטחון ישראל כ"ץ, הרמטכ"ל אייל זמיר בכירים במטכ"ל ובכירים נוספים במערכת הביטחון, רגע לפני שיעזוב את הארץ - בחזרה לארה"ב

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר