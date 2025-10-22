ביקור סגנו של הנשיא בארץ: ג'׳יי-די ואנס ביקש היום (רביעי) מראש הממשלה נתניהו במהלך פגישתם כי יסכים "לתת צ'אנס' להסכם לסיום הלחימה ברצועת עזה ואף יביא ליישומו בשטח, כך דווח הערב בחדשות 12.

על פי הדיווח של העיתונאי ברק רביד, סגן הנשיא ואנס אמר לנתניהו במהלך פגישתם כי הוא מבקש ממנו "לתת הזדמנות לעסקה ותן לנו את הזמן לגרום לדברים לקרות". גורמים שהיו מעורבים בתוכן השיחה טענו שרה"מ השיב לסגן הנשיא: "גם אני רוצה לראות את ההסכם מצליח". כאשר נתניהו הפגין פתיחות רבה למסרים של ואנס.

בכיר אמריקאי המקורב לנשיא טראמפ אמר כי טראמפ מאוד מרוצה לפחות בינתיים, מהמצב בו "ארה"ב מצליחה לשמור את שני הצדדים בתלם" בתקווה שההסכם יחזיק מעמד.

על פי הדיווח בכאן חדשות הערב (רביעי), ישנו חשש במערכת הביטחון בישראל מאפשרות שסגן הנשיא ואנס, יביא מספר השיגים מביקורו בישראל, הישגים אשר עלולים להביא למספר החלטות שהתנאים בשטח לא מאפשרים את קיומם.

על פי הפרסום של העיתונאי איתי בלומנטל בנוסף לחשש הנ"ל, בישראל מרגישים כי יש מספר סוגיות מרכזיות בהסכם לשחרור החטופים, שעדיין לא באו על פתרונם. הדבר ראשון הוא: החזרת כלל החללים החטופים, פירוק חמאס מנשקו, כניסת כוחות זרים (כמו טורקיה) לעזה ועוד.

בנוסף צויין, כי מחר סגן הנשיא ואנס יגיע לביקור מיוחד בבסיס הקריה בתל אביב וייפגש עם שר הביטחון ישראל כ"ץ, הרמטכ"ל אייל זמיר בכירים במטכ"ל ובכירים נוספים במערכת הביטחון, רגע לפני שיעזוב את הארץ - בחזרה לארה"ב