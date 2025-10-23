כיכר השבת
"מניעים פסולים"

היו"ר הטיח במשטרה: "דווקא ביום המינוי לתפקיד - אביו זומן לחקירה?"

הכנסת קיימה דיון דחוף בנוגע לאכיפת עבירות איומים לצורך רדיפה פוליטית - מתוך מניעים פסולים | יו"ר הוועדה לביטחון פנים הטיח: "הסאה הוגדשה במקרה זימון אביו של ראש השב"כ דוד זיני לחקירה - ביום בו מונה" (כנסת, משטרה)

ראש השב"כ הנכנס דוד זיני (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

"חשש כבד לאכיפה בררנית": הוועדה לביטחון לאומי דנה אמש (רביעי) בדרישה לקיום דיון דחוף בנושא "אכיפת עבירות איומים ושימוש במערכת האכיפה לרדיפה פוליטית נטולת מעצורים מתוך מניעים פסולים" לבקשת מספר חברי כנסת בקואליציה.

בבקשה נטען, כי היא על רקע זימונו לחקירה של הרב יוסף זיני בחשד לעבירת איומים. מקרה שמצטרף לשורת אירועים המעוררים, ישנו חשש כבד לשימוש במערכת האכיפה ככלי לרדיפה פוליטית ממניעים פסולים, ואף עולים שאלות קשות על אמות המידה של והפרקליטות ועל חשש לאכיפה בררנית.

יו"ר הוועדה, ח"כ פוגל, אמר כי הנושא כבר עלה בשלוש שנים האחרונות אך הוגדשה הסאה במקרה של זימון אביו של ראש השב"כ דוד זיני לחקירה ביום בו מונה. כל מי שחרד לדמוקרטיה אבל בידו השנייה משתמש בגורמי האכיפה לרדוף פרט או קבוצה, במו ידיו ממוטט את יסודותיה.

רפ"ק שרון פרץ, מאגףה חקירות במשטרה טענה: כי תיק החקירה במקרה של הרב זיני טופל במחוז הדרומי וע"פ הנהלים לא נדרשים אישורים לבצע חקירה. היא הוסיפה, כי מאחר והנושא פורסם והתבררה הרגישות סביב עיתוי האירועים, הנחה ראש אח"מ לעצור את החקירה עד לבחינה שלו את התיק לאחריה החליט על גניזה שלו.

יו"רר הוועדה אמר לסיכום הדיון, כי כולם מסכימים שחייבים לשים לתופעה הזו גבולות בכל צד בחברה הישראלית, בשל העובדה שהדבר הזה פוגע במדינה ובדמוקרטיה בפרט.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר