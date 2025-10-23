"חשש כבד לאכיפה בררנית": הוועדה לביטחון לאומי דנה אמש (רביעי) בדרישה לקיום דיון דחוף בנושא "אכיפת עבירות איומים ושימוש במערכת האכיפה לרדיפה פוליטית נטולת מעצורים מתוך מניעים פסולים" לבקשת מספר חברי כנסת בקואליציה.

בבקשה נטען, כי היא על רקע זימונו לחקירה של הרב יוסף זיני בחשד לעבירת איומים. מקרה שמצטרף לשורת אירועים המעוררים, ישנו חשש כבד לשימוש במערכת האכיפה ככלי לרדיפה פוליטית ממניעים פסולים, ואף עולים שאלות קשות על אמות המידה של המשטרה והפרקליטות ועל חשש לאכיפה בררנית.

יו"ר הוועדה, ח"כ פוגל, אמר כי הנושא כבר עלה בשלוש שנים האחרונות אך הוגדשה הסאה במקרה של זימון אביו של ראש השב"כ דוד זיני לחקירה ביום בו מונה. כל מי שחרד לדמוקרטיה אבל בידו השנייה משתמש בגורמי האכיפה לרדוף פרט או קבוצה, במו ידיו ממוטט את יסודותיה.

רפ"ק שרון פרץ, מאגףה חקירות במשטרה טענה: כי תיק החקירה במקרה של הרב זיני טופל במחוז הדרומי וע"פ הנהלים לא נדרשים אישורים לבצע חקירה. היא הוסיפה, כי מאחר והנושא פורסם והתבררה הרגישות סביב עיתוי האירועים, הנחה ראש אח"מ לעצור את החקירה עד לבחינה שלו את התיק לאחריה החליט על גניזה שלו.

יו"רר הוועדה אמר לסיכום הדיון, כי כולם מסכימים שחייבים לשים לתופעה הזו גבולות בכל צד בחברה הישראלית, בשל העובדה שהדבר הזה פוגע במדינה ובדמוקרטיה בפרט.