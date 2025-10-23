כיכר השבת
כמובן לא שכח לסנוט בחרדים

"השלום" באופוזיציה: ליברמן עלב בבני גנץ בשידור חי, כך הוא הגיב לו בחזרה

יו"ר אביגדור ליברמן שזכה לעדנה בסקרים ובזמן האחרון קצת פחות, יצא למתקפה נגד בני גנץ ואיזנקוט וטען שהם לא צריכים להתמודד בבחירות הקרובות, גנץ לא נותר חייב, זה מה שהוא השיב לליברמן (חדשות, פוליטי)

ליברמן וגנץ | ארכיון (צילום: תומר נויברג/פלאש90)

בזמן שראש הממשלה נתניהו מחדד מסרים לקראת הבחירות הקרובות, שצפויות לכאורה להיות בשנה הקרובה, בספסלי האופוזיציה ממשיכים להתקוטט ולא מצליחים להתאחד.

, שלאחרונה ירד בסקרים, חוזר לאהבתו ומנסה לקבל מנדטים על גב הציבור החרדי, אך בין היתר הוא לא שוכח גם לעלוב בשותפיו לקואליציה.

בריאיון שהעניק הבוקר (חמישי) לכאן חדשות, אמר ליברמן: "לאופוזיציה יש שני תפקידים: לעצור את חוק ההשתמטות ולעצור את השתלטות נתניהו על בתי המשפט. אנחנו בקרב בלימה, יושבים כולנו יחד, יש אסטרטגיה משותפת".

האם הם יושבים באמת כולם יחד? בהשך הריאיון אמר ליברמן, כי ישנן ארבע מפלגות שראויות להתמודד והן; הוא כמובן, יש עתיד, יאיר גולן ומפלגתו של בנט.

כשהמראיינים שאלו אותו מה דעתו על המפלגות של וגדי איזנקוט, הוא לא התבלבל והשיב על אתר: "מי שהצביע לגנץ - מצביע לנתניהו. איזנקוט, אני מאוד מעריך אותו. אני מאמין שהוא מבין שהוא יצטרך לחבור בסוף לאחת מארבע המפלגות שציינתי".

ליברמן הוסיף עוד פנינה כשנשאל האם במידה והמפלגות שלו יקימו קואליציה, האם הם יצרפו את נתניהו, שהוא גם עם מפלגה ציונית, הוא השיב: "נתניהו לא יהיה חבר בממשלה שלנו, הוא צריך ללכת הביתה ולתת את הדין על 7 באוקטובר".

במפלגת כחול לבן של בני גנץ לא נותרו חייבים והגיבו: "ליברמן התאהב ביציע ובחלוקת עצות - ולא השפיע בפסיק על המדיניות בישראל בעשור האחרון. מי שיצביע לו יקבל שוב הרבה דיבורים".

