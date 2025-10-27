הרוחות במפלגת הליכוד סוערות היום (שני) לאחר שכמה מחברי המפלגה הודיעו כי הם תומכים בעצרת הענק החרדית המתוכננת לסוף השבוע, בעוד אחרים תוקפים את התמיכה. אלא שכעת המתיחות עוברת לפסים אישיים בין שר התקשורת שלמה קרעי לבין שר התפוצות עמיחי שיקלי.

השר עמיחי שיקלי כתב כי "ליכודניקים אמיתיים לא משתמטים, ליכודניקים נלחמים. השתתפות בעצרת שמקדמת השתמטות גורפת, עומדת בניגוד מוחלט לערכי תנועת הליכוד".

בתגובה, קרעי כתב: "במקום להיות עבד של ערוצי התעמולה ושל קמפיין השמאה של ליברמן ולפיד - כדאי ללמוד לקרוא. ליכודניק אמיתי יודע לקרוא.

א. העצרת הזו היא מחאה מול מערכת המשפט, בג״צ והיועמ״שית המודחת, שמנסים בכל דרך להפיל את הממשלה, גם תוך סיכול הסכמות וחוק גיוס היסטורי החשוב לבטחון המדינה.

ב. זו לא הפגנה אלא עצרת תפילה.

ג. זה לא נגד הצבא או נגד הגיוס אלא מחאה נגד מערכת המשפט על מעצר בחורי ישיבות שתורתם אומנותם. אלו היו הוראת המדינה והחוק פקע ולא חודש בהוראת היועמשית לשעבר.

ד. להיפך, העצרת מגיעה בגלל(!) שעוד לא עבר חוק גיוס. חוק גיוס היסטורי שצפוי לשלב חרדים בהמוניהם בצה״ל, שיכיר באלו ש״תורתם אומנותם״ מצד אחד ויגייס את כל היתר עד לשיעור הגיוס באוכלוסיה. מי שלא מאמין שזו מטרת חוק הגיוס ומשתתף בקמפיין ההסתה של ״חוק ההשתמטות״, הוא כנראה לא ליכודניק אמיתי.

ה. לא מתקבל על הדעת שלומד תורה במדינת היהודים נעצר באמצע ״שבעה״ או באישון לילה ״בעוון לימוד תורה״, בוודאי לא בגלל שהיועמ״שית החליטה להפיל את הממשלה".

לסיום כתב: "לליכודניק אמיתי יש עמוד שידרה, הוא גאה במורשת שלו ולא ממצמץ מול ערוצי התבהלה וקמפיין ההסתה של לפיד וליברמן כדי לגרוף כמה לייקים".