גלי צה"ל לאן? הוועדה מסרה את המלצותיה לשר הביטחון שיקבל החלטה "כבר בקרוב"

הוועדה המייעצת לבחינת פעילות תחנת גלי צה"ל מסרה את המלצותיה לשר הביטחון| "אני מודה לחברי הוועדה על עבודתם היסודית, כפי שהבהרתי בעבר, אינני מוכן שהמצב הקיים יימשך" (ברנז'ה)

השר כץ יחד עם חברי הוועדה (צילום: אלעד מלכה, משרד הביטחון)

לקראת סגירת מחלקת החדשות בתחנה? הוועדה המייעצת לבחינת פעילות תחנת גלי צה"ל, בראשות ד"ר דליה זליקוביץ, מסרה היום (שלישי) את המלצותיה לשר הביטחון .

הוועדה, לצד יו"ר ד"ר זליקוביץ, כללה גם את דורון כהן, יונתן בן חמו, שרה העצני כהן ואלעד מלכא אשר שימש גם כמזכיר הוועדה. שר הביטחון ישראל כ"ץ ילמד לעומק את המלצות הוועדה ויודיע על החלטתו בנושא בקרוב.

במהלך עבודתה, הוועדה בחנה באופן מקצועי את פעילותה של גל"צ, קיימה 19 ימי דיונים בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2025, הזמינה ושמעה עשרות גורמים ממערכת הביטחון, התקשורת, האקדמיה, התרבות, החברה האזרחית ונציגי המשפחות השכולות.

בנוסף, קיימו חברי הוועדה סיור מקצועי בתחנות גלי צה"ל וגלגלצ ונחשפו מקרוב לפעילותן. הוועדה הינה היחידה שפרסמה קול קורא פתוח לציבור, וקיבלה למעלה מ-5,000 תגובות לקול הקורא

שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר לאחר קבלת ההמלצות: "אני מודה לחברי הוועדה על עבודתם היסודית, הרצינית והמקצועית, ועל ההשקעה הרבה בבחינת מכלול ההיבטים הקשורים לפעילות גלי צה"ל. כפי שהבהרתי בעבר, אינני מוכן שהמצב הקיים יימשך. אלמד את המלצות הוועדה בכובד ראש ואודיע על החלטתי בקרוב".

