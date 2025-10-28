התקרית הקשה ברפיח: זה התירוץ של חמאס להפרות של הפסקת האש

ארגון הטרור ממשיך לעשות מניפולציות על ישראל, והערב (שלישי) טען חמאס כי אין לו קשר לאירוע הירי ברפיח שבדרום רצועת עזה, והוסיף כי הוא מחויב להסכם הפסקת האש. לפי ארגון הטרור, "ההפצצה הפושעת שביצע צבא הכיבוש על אזורים ברצועת עזה מייצגת הפרה בוטה של ​​הסכם הפסקת האש".

הכתב הצבאי אמיר בוחבוט דיווח כי במהלך פעילות הנדסית מורכבת במרחב שכונת ג׳ניינה ברפיח שבעבר התנהלו בה קרבות קשים בין צה״ל לחמאס מעל ומתחת לקרקע, מצויים על פי החשד מחבלים במרחב תת קרקעי מאוד ממוקד.

על פי הדיווח, בעת שהכוחות ההנדסיים של צה״ל החלו לפגוע בחלק מרכזי במערכת המנהרות האחרונה במרחב, יצאו מחבלים מתת קרקע ופתחו באש על כוח. גורמים המצויים בפרטים אמרו שלפי הערכות מדובר בכיס טרור שהיה נצור תקופה ארוכה וכמוצא אחרון יצא להתקפה על כוחות צה״ל.

על פי בוחבוט בצה״ל בשלב הזה לא יודעים להגיד האם מדובר בתוכנית התקפה שאושרה על ידי הנהגת חמאס ברצועת עזה או שמדובר בפיגוע הקרבה של כוח מחבלים שהבין שצה״ל מתקרב לחסל אותו במערך תת קרקעי.

בתוך כך, דווח אלמוג בוקר בחדשות 12 כי כבר אתמול ארגון הטרור חמאס הפר את ההסכם - באותו מרחב בו בוצעו חילופי האש היום ברפיח. לאחר ההפרות אתמול בישראל נמנעו מלפרסם את האירוע ובחרו שלא להגיב.

על פי הדיווח, אתמול בשעות הצוהריים, באותו המרחב שבו התקיימו היום חילופי האש ברפיח, התבצע ירי לעבר שני באגרים של צה"ל ואחד מהכלים עלה באש. למרבה המזל, אירוע הירי הזה הסתיים ללא נפגעים בגוף. בצה"ל החליטו שלא לפרסם את התקרית - וגם לא להגיב. למעשה התקבלה החלטה להכיל את האירוע ולהמשיך הלאה וייתכן כי החלטה זו - היא שהובילה לחילופי האש היום בין מחבלי חמאס לכוח צה"ל.