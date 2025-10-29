הגילוים החדשים פרשת המסמכים המסווגים לא מפסקים לזרום, הערב (רביעי) פורסם בחדשות 12, כי יומיים לפני מעצרו המפתיע של אלי פלדשטיין - בכיר בלשכת נתניהו נפגש עמו ואף רמז לו כי הוא יכול להשתיק את הפרשה.

על פי הפרסום של העיתונאית אילנה דיין, בשעה מאוחרת באחד הלילות שטרם מעצרו של פלדשטיין, בכיר בלשכת רה"מ ביקש מהאחרון להגיע למפגש דחוף בקרייה בתל אביב.

פלדשטיין סיפר את הגילוי החדש בזמן החקירה בשב"כ, וטען כי המפגש נערך על פי הפרסום בחניון התת קרקעי של הקרייה, כאשר אותו בכיר מבקש מפלדשטיין להיכנס לרכב ובנוסף דורש ממנו שלא יכניס את הטלפון שלו לרכב.

על פי הפרסום הבכיר שואל את פלדשטיין האם הוא שמע על בדיקה, או חקירה שנפתחה במחלקת ביטחון המידע בצה"ל בחשד להדלפת מידע - והאם הוא יודע אם זה קשור אלינו או לא?

בפגישה שנערכה בין חמש לשבע דקות הבכיר מלשכת נתניהו שלף דף A-4 מכיסו והראה לפלדשטיין רשימה של שמות, שבדיעבד התברר כי הם חשודים בפרשה. הבכיר שאל את האחרון האם הוא מכיר את אהרון רוזנפלד? ופלדשטיין השיב לו שלא, (הכיר את רוזנפלד בשם ארי).

בסיום השיחה העביר הבכיר בלשכת נתניהו רמז עבה לפיו הוא יכול להשתיק את הסיפור.

מפרקליטות המדינה נמסר כי "מסיבות שונות שלא נוכל לפרט, אין באפשרותנו להתייחס. אין בכך כדי לאשר או להכחיש דבר".

מלשכת ראש הממשלה נמסר: "מדובר ברצף של שקרים תלושים מהמציאות. לא היה, לא נברא, ולא היה יכול להיות".