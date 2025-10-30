בסיעת 'הליכוד' החליטו אמש (רביעי) למנות את ח"כ טלי גוטליב לחברה בוועדת חוץ וביטחון ובוועדת המשנה לשירותים חשאיים, הוועדה הנחשבת לסודית ביותר בכנסת ומפקחת על השירותים חשאיים, שב"כ ומוסד.

גוטליב תמונה לתפקיד לאחר הדחת ח"כ יואל יולי אדלשטיין, בשל הצבעתו בעד החלת הריבונות בניגוד לעמדת סיעת 'הליכוד'.

יצוין כי חברי הוועדה החשאית נחשפים לחומרים סודיים אף יותר מחברי קבינט מדיני ביטחוני. כמו כן, נגד ח"כ גוטליב מתנהלת חקירה בחשד להדלפת מידע סודי.

יו"ר הוועדה, ח"כ בועז ביסמוט, בירך על מינוי גוטליב ואמר: "אני מברך את חברתי היקרה, ח"כ טלי גוטליב, עם הצטרפותה לוועדת החוץ והביטחון. ח"כ גוטליב ידועה בעמדותיה הנחרצות ובמחויבותה למדינת ישראל, ואני סמוך ובטוח שתתרום רבות לדיוני הוועדה ולחיזוק מערכת הביטחון של ישראל. ברוכה הבאה, טלי!".

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, הגיב להחלטה והזהיר: "מרגע מינויה של ח״כ גוטליב לוועדת המשנה של חוץ וביטחון, למדינת ישראל לא תהיה בקרה אזרחית אפקטיבית על מערכת הביטחון.

"כמי שמאז ומתמיד מאמין בעליונות הדרג האזרחי הנבחר על הדרג הביטחוני, אני רואה את ביטול הבקרה האזרחית כחמור שבעתיים. זוהי סכנה ברורה ומיידית לביטחון ישראל. על הציבור הישראלי להבין את המשמעות".

"כך למשל", הסביר בנט: "זיהוי תכנית הגרעין הסורית והשמדתה נולדו ביוזמת ח״כ לשעבר יובל שטייניץ, יו״ר הוועדה דאז. ללא שיח חופשי ופתוח בוועדה, סוריה היתה אוחזת כיום בנשק גרעיני. כל זה יאבד. יש לבטל החלטה זו מיד".