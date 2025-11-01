הדלפת הסרטון משדה תימן, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר בוחן למנות מועמד חיצוני לתפקיד הפצ"ר הצבאי, לאחר התפטרות הפצ"רית יפעת תומר-ירושלמי, כך פורסם היום (שבת).

מאחורי הקלעים: חשיפת מעורבות הפצ"רית נחשפה לאחר שמועמד מלשכתה כשל בבדיקת פוליגרף שבוצעה לתפקיד בשב"כ. לאחר מכן החליטו לזמן בשירות הביטחון הכללי את הפצ"רית לחקירה, שממנה עלה חשד למעורבותה בפרסום הסרטון שפגע בחיילי צה"ל.

השב"כ מיד לאחר החשד, העביר את הפרטים שהתגלו למפקד מחלקת ביטחון ומידע בצה"ל, שמיד עדכן את הרמטכ"ל זמיר - שדרש באופן נחרץ ומיידי לערב את היועמ"שית שטטפל בפרשה.

גורמים המעורים בפרטים סיפרו לחדשות 12 כי "הרמטכ"ל נאלץ לדחוק ביועצת המשפטית לממשלה לבדוק באופן מיידי את הפרשה", לטענת אחד מהם היועמ"שית לא התעלמה, אך הרמטכ"ל היה נצרך ללחוץ אותה כדי שתחקור את הפרשה במידיי, לאחר שהאחרון טען כי הנושא חייב דחוף בשל הפגיעה הקשה באמון הציבור במערכת צה"ל.

על פי הדיווח בווינט, מסתמן כי היועמ"שית ובכירי המשטרה שזומנו להגיע מחר לדיון בועדת חוקה שזימן היו"ר רוטמן "בחשש להתערבות בחקירה מתנהלת" לא ישתתפו בדיון.