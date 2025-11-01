במלאות שלושים שנה לרצח ראש הממשלה לשעבר יצחק רבין, הערב (שבת) התקיימה עצרת זיכרון לזכרו של רבין. בכנס שהתקיים השתתפו מנהגי האופוזיציה, לפיד איינקוט, וגולן. בנט שהוזמן להשתתף נעדר.

יאיר לפיד אמר באירוע כי "שלושת הכדורים שנורו פה בכיכר, נועדו לרצוח לא רק מנהיג, אלא גם רעיון. זו המשמעות של רצח פוליטי. לרצוח אדם ורעיון. האדם נרצח. תפקידנו לוודא שהרעיון חי".

על יגאל עמיר: "הוא לא ניסה לרצוח רק את תהליך אוסלו. הוא ניסה לרצוח רעיון הרבה יותר גדול. הוא ניסה לרצוח את הרעיון שמדינה יכולה להיות גם חזקה וגם שוחרת שלום, גם לאומית וגם ליברלית, ובעיקר – גם יהודית וגם דמוקרטית".

על ממשלת נתניהו: "האנשים האלה (בן גביר ואחרים) יושבים היום גם בממשלה, אבל מפה אנחנו נשבעים יצחק, למען היהדות, למען הישראליות, למען הילדים שלנו, אנחנו לא נפקיר את את ישראל, אנחנו נוביל אותה לדרך חדשה. ביום הזה, במקום הזה, מתלכדים שני רגעי השבר הגדולים של מדינת ישראל: רצח רבין, והשבעה באוקטובר".

איזנקוט אמר בעצרת: "רצח רבין, הוא תוצאה ישירה של קיטוב והסתה. 30 שנים אחרי, יותר משנות דור, תמרור אזהרה מהבהב גם היום- בשיח מפלג, מבוסס שקרים ואינטרסים שלא משרתים אף-אחד זולת החפצים בכותרת רגעית ושררה".

לדבריו: "פלגנות והסתה המכוונות מלמעלה מאינטרסים פסולים. אין להם קשר אלינו, העם - המשרת, העובד, האוהב וחפץ חיים. העם הזה ראוי להנהגה שתוביל בשילוב ידיים ובעשייה משותפת, לתיקון ולשיקום".

יאיר גולן אמר כי "במשך שנים קיפלנו ערכים, ויתרנו על עצמנו מתוך רצון למצוא חן ולהימנע מעימות, מתוך פחד. אבל היום, ביום הזה, אנחנו אומרים בקול ברור - לא עוד. לא נוותר. נילחם על דרכו - כי זו דרכנו. לא נתכופף שוב מול אלימות ושנאה. לא נתחנף לבריונים, ולא נתנצל בפני מושחתים".