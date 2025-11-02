פרשת הפצ"רית, האלופה יפעת תומר ירושלמי, שנמצאת בלב חקירה פלילית בחשד להדלפת הסרטון מפרשת שדה תימן, ממשיכה להסעיר את המדינה, ולפני זמן קצר (ראשון) נחשפו עוד פרטים.

מי שחשפה את ההדלפה מתוך הפרקליטות הצבאית, היא קצינה זוטרה בפרקליטות הצבאית, שהגיעה בימי חול המועד סוכות האחרונים, לתשאול שגרתי בשב"כ, שם ביצעו לו לפי הנוהל בדיקת פוליגרף.

על פי הפרסום היום בוווינט, במהלך תשאול הפוליגרף, היא נשאלה לגבי קשריה עם עיתונאים ומה היא דיברה איתם וכן נשאלה האם עברה עבירות על פקודות הצבא.

התשובות שסיפקה בבדיקה, לא העלו תוצאות ברורות ועל כן, מתשאל שב"כ זימן אותה לשיחת אוורור, שם היא נשברה וסיפרה לו על השקרים של הפרקליטות הצבאית לבג"ץ וההדלפה המכוערת של הסרטון לתקשורת.

כמו כן דווח בווינט, כי ביה"מ השלום בתל אביב הסכים לבקשה להשאיר את זהותה של אותה קצינה צעירה חסויה ואסר לפרסם את שמה, והיא, שרצתה להתקדם לתפקיד יותר גבוה, עדיין לא קיבלה תשובה מהצבא, האם המינוי שלה בוטל לגמרי או הוקפא, עד שהיא תפסיק להיות חשודה.

כך או כך, דווח עוד, כי הקצינה סיפרה למתשאל בשב"כ, כי הסוד של ההדלפה נשמר למעלה משנה במרתפי הפרקליטות הצבאית וידעו ממנו בין שישה לשמונה קצינים נוספים, שנוכחו בשיחה שערכה הפ"צרית קודם ההדלפה, כך שבימים הקרובים אנו צפויים לראות עוד חקירות של קצינים וכן הדחות מהשירות בפרקליטות.

בסביבתה של אותה קצינה צעירה שחשפה את הפרשה טענו: "אולי היא תמכה בהדלפה בזמן אמת, אך השקר לבג"ץ, היה גדול עליה כדי שתשב בשקט ולא תספר על כך".

"אם באמת היו רוצים לעשות זאת נכון, היו חייבים לעבור דובר צה"ל", מסביר לווינט גורם שמכיר היטב את הפרטים בפרשה: "לכן זה יצא משליטה, למרות שההדלפה עצמה לא עוברת על פקודות הצבא בהכרח כי הפרקליטות רשאית לעשות זאת. כל עוד הקצינים הזוטרים שהיו מעורבים בהדלפה עשו את מה שהקצינים הבכירים - בעיקר הפצ"רית, הורתה להם לעשות, הם לא חשופים להסתבכות".

ומדוע הרמטכ"ל החליט להעביר את הטיפול בפרשה ליועצת המשפטית לממשלה? על פי הדיווח בווינט, העדות שנתנה הקצינה אמורה להיות חסויה ואמורה לאפשר לקצינים האחרים שיעברו חקירה לדבר בפתיחות ובלי חשש שידלוף ולכן הרמטכ"ל החליט לתת ליועמ"שית לטפל בכך.

בכאן חדשות דווח, כי מעגל אנשים בקרב הפרקליטות הצבאית ידע מההדלפה של הפרקליטות הצבאית, אלא שבשנה והחודשיים האחרונים הייתה הסכמה שבשתיקה, שלא מדברים על כך, חמור מכך, גם כשנפתחה בדיקה על זהות המדליף, הפצ"רית מינתה את סגנה, אל"מ גל עשאהל לבצע אותה, הבדיקה שלו, לא כללה אפילו תשאול של המעגל הראשון של מי שנחשף לסרטון, או במילים פשוטות - כל מי שהיה בידיו מידע לא נחקר.

על פי הדיווח, קשר השתיקה היה יכול להימשך, גם אחרי שאותה קצינה צעירה נבדקה בפוליגרף, כי הרי קודם הבדיקה, הבודק יושב לשיחה עם הנבדק ודנים על השאלות, והיא הייתה יכולה לחמוק מהשאלות על העיתונים מכיוון שהשאלות הרגילות בפוליגרף מתמקדות במסירת מידע מסווג או מידע בלי אישור מפקדים בעוד שהיא עשתה הכל בהנחיית הפצ"רית. אך כאמור לאותה קצינה כן הציק המצפון.

אמש דווח ב'כיכר השבת', כי שר המשפטים יריב לוין הודיע ליועצת המשפטית לממשלה גלי - בהרב מיארה כי אסור לה לעסוק בבדיקת / חקירת הפרשה.

במכתב ששיגר לוין למיארה נאמר "את מנועה מלעסוק בכל דבר הקשור לפרשת שדה תימן, ובכלל זה חקירת הדלפת הסרטון, עבירות השיבוש והפגיעה בהליכים המשפטיים שבוצעו לכאורה במסגרת הפרשה ובמינוי מ״מ או מחליף לפצ״רית שנאלצה לסיים את תפקידה".

לוין אף פירט וטען כי "מניעה זו נובעת ממעורבותך האישית בעניינים נשוא החקירה המתנהלת בפרשת שדה תימן ומן ההסתברות הגבוהה שלכל הפחות עדותך תידרש בעניין זה".

בנוסף טען שר המשפטים "כמו כן, מניעה זו נובעת גם ממעורבות לכאורה שלך אישית ו/או של הכפופים לך, בפעולות השיבוש והפגיעה בהליכים המשפטיים והחקירתיים שהתנהלו בעקבות הדלפת הסרטון, לרבות במתן מענים שקריים לכאורה בתשובות שניתנו לבג"ץ".