פרשת חקירת הסרטון שדלף משדה תימן ממשיכה לעורר רעש, הערב (שבת) הודיע שר המשפטים יריב לוין ליועצת המשפטית לממשלה גלי - בהרב מיארה כי אסור לעסוק בבדיקת / חקירת הפרשה.

במכתב ששיגר לוין למיארה נאמר "את מנועה מלעסוק בכל דבר הקשור לפרשת שדה תימן, ובכלל זה חקירת הדלפת הסרטון, עבירות השיבוש והפגיעה בהליכים המשפטיים שבוצעו לכאורה במסגרת הפרשה ובמינוי מ״מ או מחליף לפצ״רית שנאלצה לסיים את תפקידה".

לוין אף פירט וטען כי "מניעה זו נובעת ממעורבותך האישית בעניינים נשוא החקירה המתנהלת בפרשת שדה תימן ומן ההסתברות הגבוהה שלכל הפחות עדותך תידרש בעניין זה".

בנוסף טען שר המשפטין "כמו כן, מניעה זו נובעת גם ממעורבות לכאורה שלך אישית ו/או של הכפופים לך, בפעולות השיבוש והפגיעה בהליכים המשפטיים והחקירתיים שהתנהלו בעקבות הדלפת הסרטון, לרבות במתן מענים שקריים לכאורה בתשובות שניתנו לבג"ץ".

מוקדם יותר דיווחנו כי הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר בוחן למנות מועמד חיצוני לתפקיד הפצ"ר הצבאי, לאחר התפטרות הפצ"רית יפעת תומר-ירושלמי.

מאחורי הקלעים: חשיפת מעורבות הפצ"רית נחשפה לאחר שמועמד מלשכתה כשל בבדיקת פוליגרף שבוצעה לתפקיד בשב"כ. לאחר מכן החליטו לזמן בשירות הביטחון הכללי את הפצ"רית לחקירה, שממנה עלה חשד למעורבותה בפרסום הסרטון שפגע בחיילי צה"ל.

השב"כ מיד לאחר החשד, העביר את הפרטים שהתגלו למפקד מחלקת ביטחון ומידע בצה"ל, שמיד עדכן את הרמטכ"ל זמיר - שדרש באופן נחרץ ומיידי לערב את היועמ"שית שטטפל בפרשה.

גורמים המעורים בפרטים סיפרו לחדשות 12 כי "הרמטכ"ל נאלץ לדחוק ביועצת המשפטית לממשלה לבדוק באופן מיידי את הפרשה", לטענת אחד מהם היועמ"שית לא התעלמה, אך הרמטכ"ל היה נצרך ללחוץ אותה כדי שתחקור את הפרשה במידיי, לאחר שהאחרון טען כי הנושא חייב דחוף בשל הפגיעה הקשה באמון הציבור במערכת צה"ל.