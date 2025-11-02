בהרב-מיארה ( צילום: יונתן זינדל/פלאש 90 )

פרשת חקירת הסרטון שדלף משדה תימן ממשיכה לעורר רעש, אמש (מוצאי שבת) הודיע שר המשפטים יריב לוין ליועצת המשפטית לממשלה גלי - בהרב מיארה כי אסור לעסוק בבדיקת / חקירת הפרשה, הבוקר היא עונה לו שאין זה בסמכותו להתערב.

במכתב ששיגר לוין למיארה נאמר "את מנועה מלעסוק בכל דבר הקשור לפרשת שדה תימן, ובכלל זה חקירת הדלפת הסרטון, עבירות השיבוש והפגיעה בהליכים המשפטיים שבוצעו לכאורה במסגרת הפרשה ובמינוי מ״מ או מחליף לפצ״רית שנאלצה לסיים את תפקידה". לוין אף פירט וטען כי "מניעה זו נובעת ממעורבותך האישית בעניינים נשוא החקירה המתנהלת בפרשת שדה תימן ומן ההסתברות הגבוהה שלכל הפחות עדותך תידרש בעניין זה". בנוסף טען שר המשפטים: "כמו כן, מניעה זו נובעת גם ממעורבות לכאורה שלך אישית ו/או של הכפופים לך, בפעולות השיבוש והפגיעה בהליכים המשפטיים והחקירתיים שהתנהלו בעקבות הדלפת הסרטון, לרבות במתן מענים שקריים לכאורה בתשובות שניתנו לבג"ץ".

המכתב של היועמ"שית ליריב לוין

הבוקר היועמ"שית הגיבה לו באמצעות גיל לימון וכתבה: "מכתבך שבסימוכין נעדר כל תשתית – עובדתית או משפטית. הוא מהווה ניסיון להתערבות שלא כדין בהליכי חקירה ואכיפה. אין בסמכותך לטול מידי היועצת המשפטית לממשלה את סמכויות האכיפה הנדונות במכתב, ולהעבירן לעובד מדינה אחר. מכאן אף אין זה בסמכותך להנחות את היועצת ואת גורמי האכיפה הכפופים לה, שלא לעסוק בנושאים המצויים בתחומי סמכו יותיהם ואחריותם".

עוד כתב גיל לימון: "נוכח מאפייני החקירה הנדונה וחשיבותה, היא מטופלת על ידי ראשי מערכת אכיפת החוק – היועצת המשפטית לממשלה, פרקליט המדינה וראש אגף החקירות והמודיעין במשטרת ישראל. החקירה מקודמת במהירות, בהתאם להמלצות גורמי החקירה והתביעה. כל ניסיון להתערבות בהליכי החקירה אך פוגע בקידומה".