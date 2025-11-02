אירוע היעדרותה של הפצ"רית עורר רגשות עזים מימין ומשמאל, כאשר אשת השמאל שקמה ברסלר הספידה את יפעת תומר ירושלמי, בעוד דובר הליכוד האשים את היועמ"שית.

וכך כתב דובר הליכוד גיא לוי: "‏כל הטירוף הזה שאנו רואים עכשיו זו תוצאה ישירה של שיבוש החקירה המטורף שהיועמ״שית מבצעת כבר למעלה משבועיים, לא עצרה את הפצ״רית, לא לקחה את המכשירים הניידים שלה, לא גבתה ממנה גרסה ולא שמה אותה אפילו במעצר הגנתי. היועמ״שית חייבת להעצר ולהכנס לחקירה עוד הלילה!"

מנגד, אשת השמאל שקמה ברסלר כבר הספיקה להספיד את יפעת תומר ירושלמי וכך כתבה:

"אלה שהסיתו נגד רבין קבלו שליטה במשטרה. אותה משטרה שלא הגנה על חיילי צה"ל והפרקליטות כשאספסוף מוסת מתוך הכנסת ומחוצה לה פלש לשדה תימן

תחת הלחץ המתועב הזה הפצ"רית עשתה טעות. אבל שלא יהיה ספק - זו אותה אידיאולוגיה שהביאה לרצח רבין שגם דחפה את הפצ"רית למותה. ת.נ.צ.ב.ה".

בעקבות הציוץ, הורה המפכ"ל למשטרה לפתוח בחקירה פלילית נגד שקמה ברסלר.

לפני זמן קצר, לאחר שהתברר כי היא נמצאה בחיים, כתבה חברת הכנסת טלי גוטליב ציוץ שעורר סערה נוספת:

"מקומה של הפצרי״ת במעצר! ׳נסיון ההתאבדות׳ שלה הוא נסיון לשלוט חזרה בשיח, ולהוריד מהכותרות את חרפת מעשיה, ושוב להשחיר את אנשי הימין. אגב, מעניין אותי לדעת איך שקמה ברסלר, זו שאמרה שהדמוגרפיה של הימין היא בעיה אבל יש להם את הכלים להתמודד איתה, ידעה לרשום פוסט שהפצרי״ת כבר נפטרה והאשימה את כל הימין.. ובכן רבותיי, לפצרי״ת היה הרבה מה לספר והרבה מאד חפצו שלא תספר. ניסיון התאבדות הוא לא יותר מפתרון להוריד מהכותרות את זוועת והיקף שקרים של צמרת הפרקליטות הצבאית ומעורבות היועמשית ומקרוביה. מקומה של מי שקשרה קשר לביצוע פשע, שיבשה הליכי משפט, והפרה אמונים במעצר וחובה לבדוק היתכנות הגעה להסכם עד מדינה איתה שאגב מזה הרבה מאד חוששים."