יעבור בקריאה השלישית? חוק השידורים שיוזם שר התקשורת שלמה קרעי יגיע היום (שני) לדיון ולהצבעה במליאת הכנסת. יועמ"שית הכנסת שגית אפיק הודיעה כי אין מניעה מלקדם את החוק, אך טענה כי אין להעביר את הדיונים מוועדת הכלכלה של ביטן.

בחוות הדעת שפרסמה נאמר כי "מכיוון שההליך הממשלתי והשיקולים שעמדו מאחורי הוספת הערת השוליים אינם שקופים לכנסת ולא ניתן להתחקות אחריהם, בשלב זה היא לא רואה לנכון לקבוע מסמרות לעניין אופן הנחת הצעת החוק והליך אישורה בקריאה הראשונה".

לדבריה: "הייעוץ המשפטי לכנסת ימסור עמדות מקיפות, הן ביחס למהות הסדרי הצעת החוק והן ביחס לנאותות הליך החקיקה, במהלך הדיונים להכנתה לקריאות השניה והשלישית".

אפיק אף הדגישה כי "אין בהערת השוליים כדי לגרוע מהחובה המוטלת על נציגי מהממשלה להביא בפני הכנסת את כל המידע הנדרש ואת עמדתם. חובה זו, שקיימת ככלל בכל דיוני החקיקה, הופכת למוגברת בנסיבות אלה".