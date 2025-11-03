כיכר השבת
"חובה מוגברת לשמוע טיעונים"

רפורמת התקשורת של השר הליכודי מתקדמת, וזה מה שחושבים עליה בייעוץ המשפטי

יועמ"שית הכנסת מאשרת לקדם את רפורמת התקשורת של קרעי, למרות שבהרב מיארה עדיין לא אשרה אותה | במקביל הודיעו בייעוץ המשפטי של המשכן, כי ישנה חובה לקיים את הדיונים בוועדת הכלכלה ולא להקים מסגרת חדשה לדיונים (כנסת)

שר התקשורת קרעי (צילום: אבשלום שושני, פלאש 90)

יעבור בקריאה השלישית? חוק השידורים שיוזם שר ה שלמה קרעי יגיע היום (שני) לדיון ולהצבעה במליאת הכנסת. יועמ"שית הכנסת שגית אפיק הודיעה כי אין מניעה מלקדם את החוק, אך טענה כי אין להעביר את הדיונים מוועדת הכלכלה של ביטן.

בחוות הדעת שפרסמה נאמר כי "מכיוון שההליך הממשלתי והשיקולים שעמדו מאחורי הוספת הערת השוליים אינם שקופים לכנסת ולא ניתן להתחקות אחריהם, בשלב זה היא לא רואה לנכון לקבוע מסמרות לעניין אופן הנחת הצעת החוק והליך אישורה בקריאה הראשונה".

לדבריה: "הייעוץ המשפטי לכנסת ימסור עמדות מקיפות, הן ביחס למהות הסדרי הצעת החוק והן ביחס לנאותות הליך החקיקה, במהלך הדיונים להכנתה לקריאות השניה והשלישית".

אפיק אף הדגישה כי "אין בהערת השוליים כדי לגרוע מהחובה המוטלת על נציגי מהממשלה להביא בפני הכנסת את כל המידע הנדרש ואת עמדתם. חובה זו, שקיימת ככלל בכל דיוני החקיקה, הופכת למוגברת בנסיבות אלה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר