יסגרו בקרוב? הוועדה לביטחון לאומי קיימה היום (שני) דיון בנושא "סגירת קונסוליות זרות הפועלות בניגוד לחוק". במצע לדיון נכתב, כי במשך עשרות שנים פועלות בירושלים קונסוליות זרות רבות רובן אירופאיות שלא הוסמכו על ידי מדינת ישראל ובפועל הן מתפקדות כנציגויות דה פקטו לרשות הפלסטינית.

לדברי יוזמי ההצעה לדיון: המשך פעילותן של הקונסוליות יוצר פגיעה מתמשכת בריבונות ישראל בבירתה. נציגיהן מסרבים להכיר בירושלים כבירת ישראל ומקנים לגיטימציה דיפלומטית לרשות הפלסטינית ואף למדינה פלסטינית דה פקטו.

בין המדינות הפוגעות בישראל: צרפת, ספרד, שוודיה, בלגיה, בריטניה ,טורקיה, איטליה, יוון, האיחוד האירופי והוותיקן . הוועדה דרשה מהממשלה לנקוט בצעדים אופרטיביים וסגירת הקונסוליות והרחבת צעדי האכיפה.

מנכ"ל משרד החוץ, עדן בר טל, הסביר בדיון כי בשנה זו ישראל נמצאת במערכה קונקרטית כולל באיחוד האירופי בגלל קריאה של מדינות לנקוט בצעדים נגד ישראל גם בתחום הכלכלה והמחקר".

לדבריו: "הבנת המורכבות של המעשה המדיני והנושאים האסטרטגיים מנוהלים על ידי שר החוץ, ראש הממשלה והגורמים הרלוונטיים, כגון: המל"ל. המדינות הספציפיות שנוגעות לרשימת הקונסוליות מודעות לכך ואף הרגישו צעדים ישראלים כולל מדינות נוספות. אנחנו יודעים לגבות מחירים בהן יש תקיפה על ישראלים".

יו"ר הוועדה, ח"כ פוגל, אמר לסיכום כי פן אחד של המלחמה היא הזירה המדינית והיא לא זירה שפותרים אותה בירי או פצצה. "צריך לפתור אותה בחכמה ובאופן צודק ולעיתים נראה. עדיין לא נתנו לנו להחיל ריבונות אז לפחות בואו נשמור על הריבונות שיש לנו. המלחמה באיסלאם הקיצוני היא לא רק בעזה אלא גם במקומות אחרים. אכנס דיון חסוי שם נוכל לשמוע על הפעולות".