כיכר השבת
אחרי דיל עם הקואליציה 

האם כבר בקרוב תוכלו לתבוע דיני ממונות גם בבתי דין של המדינה? | הפרטים המלאים

אחרי שהודיעו על תמיכה ברפורמת התקשורת: חוק הבוררות של המפלגות החרדיות, עבר מוקדם יותר במליאת הכנסת | "מטרת ההצעה לעגן בחוק את סמכותם של בתי הדין הרבניים לדון כבוררים, בהסכמת הצדדים" (חרדים, כנסת)

בית דין הרבני (צילום: יהונתן זינדל - פלאש 90)

יעבור בקריאה שלישית בכנסת הנוכחית? הערב (שני) מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק הבוררות), שיזמו חבר הכנסת משה גפני, ישראל אייכלר - וחכ"ים נוספים. 63 חברי כנסת תמכו בהצעה, אל מול 43 מתנגדים.

מטרת הצעת חוק היא להצליח לעגן בחוק את סמכותם של בתי הדין הרבניים שהיו מורשים לדון כבוררים, בהסכמת הצדדים, בעניינים אזרחיים היכולים לשמש נושא להסכם בוררות בין צדדים.

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב: "בתי הדין הרבניים עסקו שנים רבות בבירור סכסוכים בעניינים אזרחיים בהסכמת הצדדים. פסק הדין שניתן בבג"ץ בעבר קבע כי בהיעדר מקור חוקי לכך, בתי הדין הרבניים אינם מוסמכים לעסוק בבירור סכסוכים כאמור.

מטרת הצעת חוק זו: "לעגן בחוק את סמכותם של בתי הדין הרבניים לדון כבוררים, בהסכמת הצדדים, בעניינים אזרחיים היכולים לשמש נושא להסכם בוררות בין צדדים, כדי לאפשר לצדדים הרוצים בכך להביא את הסכסוך האזרחי שביניהם להכרעה לפי דין תורה בבתי הדין הרבניים".

נזכיר כי החוק קודם ועבר הערב במליאה, לאחר שהחרדים תמכו ברפורמת ה של קרעי - כאשר בתמורה הקואליציה תמכה בחוק הבוררות.

