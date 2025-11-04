כיכר השבת
המאבק בפשיעה 

היועמ"שית אישרה הגעה לדיון בנוכחות בן גביר - אך ברגע האחרון ביטלה

הכנסת זימנה את היועמ"שית לצד השר בן גביר ובכירים במערכת אכיפת החוק, לדיון בנוגע למאבק בפשיעה | אך במפתיע בהרב מיארה שאישרה הגעה - הודיעה שלא תשתתף בדיון (כנסת)

היועצת המשפטית לממשלה בדיון בכנסת (צילום: אורן בן חקון - פלאש 90)

תגיע לדיון הבא? היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה הוזמנה לדיון דחוף בנוגע "לאוזלת היד של מערכת אכיפת החוק במאבק בפשיעה החמורה" - אישרה הגעה, אך במפתיע ביטלה השתתפות ברגע האחרון.

הדיון שהיה אמור לעסוק במאבק בפשיעה היום (שלישי), היה צפוי להתקיים בוועדה לביטחון לאומי בראשות ח"כ צביקה פוגל, כאשר אל הדיון הזומנו השר לביטחון לאומי , רב ניצב דני לוי, מפכ"ל משטרת ישראל עו"ד גלי בהרב - מיארה, היועצת המשפטית לממשלה ועו"ד עמית איסמן, פרקליט המדינה.

יו"ר הוודעה החליט הבוקר לאחר הודעת היועמ"שית על ביטול ההגעה למשכן הכנסת - לדחות את הדיון ולהמתין למועד בו תצליח בהרב מיארה להתפנות לנושא החשוב.

בהודעה שיצאה מלשכתו נאמר כי "לאור חשיבותה של היועצת המשפטית לממשלה לדיון בנושא המאבק בארגוני הפשיעה, ומאחר והיא לא מצליחה להתפנות, נתאם מולה מועד חדש לדיון החשוב הזה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר