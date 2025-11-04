תגיע לדיון הבא? היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה הוזמנה לדיון דחוף בנוגע "לאוזלת היד של מערכת אכיפת החוק במאבק בפשיעה החמורה" - אישרה הגעה, אך במפתיע ביטלה השתתפות ברגע האחרון.

הדיון שהיה אמור לעסוק במאבק בפשיעה היום (שלישי), היה צפוי להתקיים בוועדה לביטחון לאומי בראשות ח"כ צביקה פוגל, כאשר אל הדיון הזומנו השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, רב ניצב דני לוי, מפכ"ל משטרת ישראל עו"ד גלי בהרב - מיארה, היועצת המשפטית לממשלה ועו"ד עמית איסמן, פרקליט המדינה.

יו"ר הוודעה החליט הבוקר לאחר הודעת היועמ"שית על ביטול ההגעה למשכן הכנסת - לדחות את הדיון ולהמתין למועד בו תצליח בהרב מיארה להתפנות לנושא החשוב.

בהודעה שיצאה מלשכתו נאמר כי "לאור חשיבותה של היועצת המשפטית לממשלה לדיון בנושא המאבק בארגוני הפשיעה, ומאחר והיא לא מצליחה להתפנות, נתאם מולה מועד חדש לדיון החשוב הזה".