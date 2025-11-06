מתיחות חריפה בין נתניהו לכץ, ברקע סערת הפצ"רית ומינוי המחליף

יחליט לבטל את המינוי? מתיחות חריפה נרשמה במהלך הימים האחרונים, בין ראש הממשלה נתניהו לשר הביטחון ישראל כץ ברקע החלטת השר הבכיר בליכוד למנות את איתי אופיר לתפקיד הפצ"ר הבא, כך על פי הדיווח בחדשות 12.

על פי הפרסום של העיתונאית דפנה ליאל הערב (חמישי), בסביבת רה"מ האשימו את שר הביטחון בגילוי עצמאות נרחבת, וחששו כי שכ"ץ יהפוך ביום מן הימים ל"תרחיש גלנט2".

בתדרוכים שיצאו מוקדם יותר השבוע מלשכת רה"מ נאמר, כי נתניהו שמע על מינוי הפצ"ר החדש דרך התקשורת. בנוסף נאמר כי נתניהו הסב את תשומת ליבו של שר הביטחון לעניין - במהלך דיון ביטחוני שמתקיים כעת, וזעם אליו מדוע לא עדכן אותו מראש.

בינתיים במפלגת השלטון מתרחש סערה סביב מיניו של איתי אופיר, לתפקיד הפצ"ר לאחר שהתברר שהאחרון הינו הבוגר קרן וקסנר.

שר הבטחון, ישראל כ״ץ ניסה להרגיע את פעילי הליכוד וכתב: "חברות וחברים יקרים, אני הדחתי את הפצ״רית, ולאחר מכן הודעתי שהמועמד שאמנה במקומה לא יבוא משורות הפרקליטות אלא מועמד מבחוץ - וכך עשיתי, למרות לחצים כבדים למנות מישהו שקשור למערכת".

כץ הוסיף וטען כי "איתי אופיר הוא מועמד מצוין מחוץ למערכת הפרקליטות. איש דתי לאומי ותושב השומרון שסייע בתפקידו הקודם כיועץ משפטי של משרד הביטחון לחיזוק וביסוס ההתיישבות היהודית ביו״ש ועמד על זכותו של הדרג המדיני לקבל החלטות גם בניגוד לעמדת הפקידות".

על המקום ממנו הגיע הפצ"ר החדש: "באשר לקרן וקסנר - הוא נשלח להשתלם שם כמו אלפים רבים שנשלחו בעבר להשתלמות שאורכת כ-5 שבועות. מיד עם כניסתי לתפקיד שר הביטחון הוריתי למשרד להפסיק לשלוח להשתלמויות בקרן הזאת אלא לגופים שמרניים שהם לא נגד מדינת ישראל".

וסיים: "אנשי הליכוד צריכים לחבק אותו ולסייע לו במערכה הקשה אותה הוא עומד להוביל לטובת השינוי הנחוץ במערכת. רק ביחד, באחדות מלאה, ננצח".