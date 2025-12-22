הפסגה המדינית בירושלים | צפו ( צילום: לע"מ )

בירושלים התקיימה הערב (שני) פסגה מדינית משולשת, בין ראש הממשלה נתניהו, ראש ממשלת יוון קיריאקוס מיצוטאקיס ונשיא קפריסין ניקוס כריסטודולידיס, בנוגע לאיובים המשותפים - טורקיה ואיראן.

ראש הממשלה נפגש עם שני ראשי המדינות באיזור ביחד ולחוד ודן איתם במצב הביטחוני ולאחר מכן קיים מסיבת עיתונאים משותפת. בפתח ההצהרה אמר ראש הממשלה: "ראשי המדינות הסכימו להרחיב את שיתוף הפעולה הצבאי והביטחוני בינינו לבינם, זאת מכיוון שהאיומים מולנו הם מוחשיים. אנחנו נביא עתיד טוב יותר למדינות שלנו ולאזור כולו". "אף אחד לא רוצה עימות. להיפך", אמר נתניהו תוך שהוא מדגיש שזו דעתם גם של שני המנהיגים האחרים: "אנחנו מחפשים יציבות, שגשוג ושלום. כמובן שאנו מחוייבים להגן על כל אחת מהמדינות, אבל גם להגן על גבולות ימיים. רק מקווים שלא יעמידו אותה במבחן". מאסק לעג לחברה מתחרה, לאחר שמכוניות אוטונומיות נתקעו בהפסקת חשמל אריה רוזן | 19:59 הדיווחים על עימות בלתי נמנע עם ישראל לא פוסחים על אזרחי איראן שחוששים - אבל זו התקווה שלהם בני סולומון | 19:04 "לגבי איראן", הבהיר ראש הממשלה: "היו לנו הישגים גדולים במבצע 'עם כלביא'. הציפייה הבסיסית מאיראן - שגם האמריקנים סבורים כך - לא השתנתה". במהלך המסיבה המשותפת, נשאל נתניהו לגבי הדיווחים המדאיגים המגיעים מאיראן ועל ניסויי הטילים שהם מבצעים, ונתניהו השיב: "ידוע לנו על התרגילים שאיראן מקיימת בזמן האחרון".

הפסגה המדינית בירושלים ( צילום: רועי אברהם/ לע״מ )

"אנחנו עוקבים אחרי התרגילים", הבהיר נתניהו והוסיף: "ואנחנו עושים את ההיערכות הנדרשת להתמודד, יחד עם זאת אבהיר, כי כל פעולה של איראן תיענה בתגובה חריפה מאוד".

נתניהו לא שכח לציין בהצהרה גם את הרודן הטורקי ארדואן, אך בחר שלא להזכיר את שמו המפורש: "אלו שמנסים ומפנטים להקים אימפריות מחדש ולשלוט על הארצות שלנו (ישראל, יוון וקפריסין), אני אומר - תשכחו מזה".

עוד הוסיף נתניהו: "הדבר הזה לא יקרה ולא כדאי להם אפילו לחשוב על זה, אנחנו מחויבים ומסוגלים להגן על עצמנו והשיתוף פעולה שאתם רואים היום בין המדינות רק מחזק את אותן יכולות, ביחד - אנחנו המדינות הדמוקרטיות במזרח התיכון נוביל ביטחון, שגשוג וחופש לכולם".

העיתונאים בחרו לשאול את ראש הממשלה מה הוא חושב על החשיפה הנוספת בה התברר כי יועצו לשעבר אלי פלדשטיין סייע לקטארים ואמר: "אני לא מתייחס כאן לשאלות הללו, אך בכל מקרה כבר הוכח אצל יונתן אוריך שבית המשפט כבר אמר שכל הסיפור היה פייק ולא הייתה עבירה, יש פה ניסיון להכפיש בן אדם וחבל שלוחצים אותו ואז הוא נגרר לאמירות שאין להן שום בסיס".

הפסגה בירושלים ( צילום: מעיין טואף / לע"מ )

הפסגה בירושלים ( צילום: מעיין טואף / לע"מ )

הפסגה בירושלים ( צילום: מעיין טואף / לע"מ )

הפסגה בירושלים ( צילום: מעיין טואף / לע"מ )