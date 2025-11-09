ישיבת ממשלה | ארכיון ( אוליבייה פיטוסי, פול )

אחרי הביקורות בישיבת הממשלה על כך ששרים נעדרים כבר מספר שבועות מהישיבה הקבוע, ראש הממשלה נתניהו החליט הערב (ראשון) לגבש רשימת סנקציות כנגד השרים שימשיכו להעדר.

על פי ההחלטה של נתניהו: שר שיגיע באיחור לישיבת הממשלה או שייעדר ממנה ללא קבלת אישור מוקדם ממזכיר הממשלה, לא יהיה רשאי להעלות הצעת החלטה הנוגעת לתחום משרדו לדיון בישיבת הממשלה שתתקיים בשבוע שלאחר מכן. בנוסף לכך: שר שייעדר או יאחר לישיבות הממשלה פעמיים ללא קבלת אישור מוקדם ממזכיר הממשלה, לא יאושרו לו נסיעות לחוץ לארץ מטעם המדינה, זאת בהתאם לשיקול דעתו של ראש הממשלה. בסיום ההודעה לשרים נכתב כי "מזכיר הממשלה יעדכן את השרים הרלוונטיים בדבר איחוריהם / היעדרותם מישיבות הממשלה".

נתניהו בממשלה היום ( צילום: עומר מירון/ לע״מ )

מוקדם יותר היום בישיבת של הממשלה - זעם הנתניהו על היעדרות קבוע של מספר שרים, והוסיף כי אם הם ימשיכו בכך הוא ייאלץ לנקוט נגדם בצעדים קשיים.

נתניהו: "זו פשוט פראות, שרים צריכים להיות בישיבת הממשלה בזמן, אנחנו נפרסם את הנוכחות באינטרנט ומי שלא יגיע לא יטוס לחו"ל. אחרי שאני נכנס - הדלת תינעל!".

‏שר חרדי לשעבר אמר הבוקר ל'כיכר השבת': "קצת מצחיק שנתניהו מתבכיין על שרים שמאחרים לישיבת ממשלה בזמן שהוא המאחר הכי כרוני בתולדות ישראל".

בהמשך הישיבה וכפי שמתפרסם ב'כיכר השבת' לראשונה, התרחש עימות בין השרים בממשלה ברקע הכוונה לבטל הטבות מס לחיילים ושוטרים.

השר חיים כץ לשר האוצר סמוטריץ': "תביא את ההטבות מול הגזרות".

שר הביטחון כץ עקץ: "הם מביאים בשורת טובות אבל אפשר לחכות עם הגזרות של האוצר. דחיתם את זה כל שנה וזה יפגע במערך הלוחם".

השר סמוטריץ: "מביאים הטבות אבל גם הסכם שנותן הטבות מס לאנשי כוחות הביטחון חייב להתבטל".

השר בן גביר הטיח: "זה יפגע באלפי חיילים לוחמים ואלפי שוטרים לוחמים ואלפי סוהרים בתפקידי לוחמי כליאה. אסור לעשות את זה".

נתניהו ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

כבר בשבועות האחרונים דיווחנו כי ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע בישיבת הממשלה, כי מעתה ואילך ינקטו צעדים משמעתיים כנגד שרים שיעדרו מישיבת הממשלה.

נתניהו אמר לשרים כי שר שלא יופיע בישיבה השבועית, שמו יפורסם באתר משרד ראש הממשלה וברשתות החברתיות של המשרד.

כתב כאן 11 מיכאל שמש פרסם כי נתניהו שאל במהלך הישיבה כמה שרים יש בממשלה. אחרי שאחד השרים השיב שעשרים וחמישה, אמר נתניהו: "אני רואה שיש פה רק עשרים" - ואז הודיע על עונש השיימינג לשרים.

עיתונאי ערוץ 14 יהודה שלזינגר פרסם כי השר שלמה קרעי, הגיב לנתניהו ואמר כי "זה המקל, מה הגזר?"

נתניהו השיב: "הגזר יהיה שאחזיר לכם את התקשורת בכניסה לישיבת הממשלה". זאת לאחר שבתחילת הממשלה התקשורת הוצאה.

כשאחד השרים העיר כי גם זה מקל, אמר נתניהו: "בינתיים נסתפק במקל בגזר נחשוב אחר כך".