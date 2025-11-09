אחרי שנעצר באלימות במהלך הפגנה שהתקיימה מחוץ לביתה של הפצ"רית, השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר , ומפכ"ל המשטרה, רנ״צ דני לוי, נפגשו היום (ראשון) בלשכת השר עם דובי יודקין, אחיו של ישראל הי"ד.
במהלך המפגש, הודגש כי מדיניות המשרד והמשטרה היא לנהוג באכיפה שוויונית כלפי כלל האזרחים ולאפשר את מימוש זכות המחאה באחריות וברגישות לצד שמירה על הסדר הציבורי ולצד הקפדה על קיום מחאה בהתאם לכללים הקבועים.
עוד הבהירו השר והמפכ"ל: כי אין מקום לאלימות מכל סוג שהוא וכי ככל שיש חריגה הרי שהיא תטופל בהתאם .
מר דובי יודקין הודה לשר ולמפכ"ל על הזמנתם ועל האכפתיות שהפגינו ואמר כי הוא מעריך מאוד את המשטרה ואת השוטרים והלוחמים, על עבודת הקודש שהם עושים יום יום, למען ביטחון אזרחי ישראל.
בסיום הפגישה הודה יודקין לשר בן גביר על המפגש, ועל כך שהוא מלווה את משפחת יודקין מאז האסון בו אחיו ישראל הי"ד נהרג בעזה. הוא הודה לו גם על הסיוע במאבק המוצלח שניהלה המשפחה בעניין הכתובת "השם יקום דמו" על קבר אחיו.
אמש לאחר שהותקף באלימות כתב האח השכול: "אני נמצא עכשיו בהפגנה נגד האישה שבגדה ושיקרה בכל יסודותיה של הדמוקרטיה - העלובה יפעת תומר ירושלמי. האישה הזו שיקרה לבג"ץ האישה הזו שיקרה לממשלה. האישה הזו שיקרה וביזתה את כל ערכי צה"ל ולוחמי צה"ל. האישה הזו גם אחרי שנתפסה והודתה בפשעיה המשיכה להסתובב חופשי ובכך גרמה להיעלמותם של עשרות מאות של ראיות שסיכוי נמוך שאנחנו כאזרחים במדינה דמוקרטית נזכה לראות".
לדבריו: "הגעתי להפגין מול ביתה כאזרח שהדמוקרטיה חשובה לו ולפתע ניגש אלי שוטר והחל לדחוף אותי לכל עבר (הכל מתועד) ותוך כמה שניות מצאתי את עצמי חוטף אגרופים בעיטות לכל הגוף ולראש ע"י קבוצת שוטרים בריונית שפעלו ללא שום סמכות וללא שום קשר לחוק",
וסיים: "יש פה עודף כוח ועוד מוטיבציה לשוטרים בשטח כשמדובר באזרחים פשוטים, אבל כשמדובר בעבריינים גדולים שצוחקים על כולנו החוק ה והאכיפה פתאום שונים...בושה".
