אחרי שנעצר באלימות במהלך הפגנה שהתקיימה מחוץ לביתה של הפצ"רית, השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר , ומפכ"ל המשטרה, רנ״צ דני לוי, נפגשו היום (ראשון) בלשכת השר עם דובי יודקין, אחיו של ישראל הי"ד.

במהלך המפגש, הודגש כי מדיניות המשרד והמשטרה היא לנהוג באכיפה שוויונית כלפי כלל האזרחים ולאפשר את מימוש זכות המחאה באחריות וברגישות לצד שמירה על הסדר הציבורי ולצד הקפדה על קיום מחאה בהתאם לכללים הקבועים.

עוד הבהירו השר והמפכ"ל: כי אין מקום לאלימות מכל סוג שהוא וכי ככל שיש חריגה הרי שהיא תטופל בהתאם .

מר דובי יודקין הודה לשר ולמפכ"ל על הזמנתם ועל האכפתיות שהפגינו ואמר כי הוא מעריך מאוד את המשטרה ואת השוטרים והלוחמים, על עבודת הקודש שהם עושים יום יום, למען ביטחון אזרחי ישראל.

בסיום הפגישה הודה יודקין לשר בן גביר על המפגש, ועל כך שהוא מלווה את משפחת יודקין מאז האסון בו אחיו ישראל הי"ד נהרג בעזה. הוא הודה לו גם על הסיוע במאבק המוצלח שניהלה המשפחה בעניין הכתובת "השם יקום דמו" על קבר אחיו.