ברקע הסערה שעורר היום יו"ר רע"מ מנסור עבאס, לאחר שסירב לענות לשאלה האם הוא תומך בהשמדת חמאס, בכנסת נשמע האחרון מספר לחבריו על אירועים המטרידים אותו בתקופה האחרונה.

על פי הדיווח בכאן חדשות, עבאס נמשע אומר בפרסה בכנסת: "משפחתי ואני מקבלים איומים ברצח", בנוסף לטענת חברי כנסת שהיו במקום, עבאס היה "בזעם לא אופייני".

מוקדם יותר, עבאס פוצץ ראיון עם אסף ליברמן וסולימן מסוואדה בכאן ב׳, אחרי שסירב שוב ושוב להשיב אם הוא תומך בפירוק חמאס ברצועת עזה.

בתחילה נשאל יו"ר רע"מ, "איך אתה רואה את עזה - מה החזון שלך?".

הוא השיב: "אני פרסמתי מסמך של פיוס ושלום בין שני העמים. רוב סעיפי תוכנית טראמפ מופיעים שם. אנחנו רוצים לראות מציאות שלטונית וביטחונית חדשה בעזה ולראות מהלך מדיני אזורי רחב היקף".

השדרן אסף ליברמן שאל: "האם חמאס צריך להיות מושמד?".

עבאס החל להשיב בגמגום: "אתה מכניס אותי לשאלות... זה מתחיל להיות מין חקירה כזאת. אני מפסיק את הריאיון. עליתי כדי לדבר על הפשיעה בחברה הערבית. עליתי כדי לדבר על הבעיות של אזרחי ישראל הערבים שרוצים פתרונות מהמדינה. נתתי לך תשובות מספיקות. אמרתי לך מה החזון שלנו".

מיד לאחר מכן, החליט עבאס לנטוש את הריאיון ולרדת משידור - וההמגישים נותרו מופתעים.

ח״כ מנסור עבאס מסר לאחר מכן: "מי שהקשיב לי ברשת ב' שמע אותי נותן תשובות ברורות לגבי היום שאחרי ברצועת עזה".

לדבריו: "אמרתי שהתוכנית שלנו תואמת את תוכנית הנשיא טראמפ, דברתי על רצוננו שתהיה מציאות שלטונית וביטחונית חדשה בתוך רצועת עזה, דברתי על כוח בינלאומי שיחליף את השלטון בתוך רצועת עזה, דברתי על כוחות פלסטינים שיוכשרו בהמשך לשלוט בתוך רצועת עזה ודיברתי על הצורך להגיע להסדר שלום ופיוס בין שני העמים. מי שמצפה שאדבר כמו בן גביר וסמוטריץ הוא טועה".