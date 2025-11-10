כיכר השבת
הפרשה שמסעירה את המדינה

אחרי שקראו לו 'אדיוט', המפכ"ל עולה למתקפה: "לא נרתע מאיומי פוליטיקאים"

מפכ"ל המשטרה התייחס למתקפות נגדו מצד נבחרי ציבור - ברקע חקירת פרשת 'שדה תימן' | "אני לא לוקח את זה אישי, מה שחשוב, שאף רעשי רקע לא יפריעו לכם לעבודה" (חדשות, משטרה)

בן גביר והמפכ"ל דני לוי (צילום: יהונתן זינדל | פלאש 90 )

אחרי החלטת המפכ"ל דני לוי, שלא להעניק לאף גורם את חומרי החקירה מפרשת 'שדה תימן' וברקע המתקפות מצד הממשלה על הצעד הזה, החליט לוי לכנס את הפורום הבכיר ב ולחזק אותם.

על פי הפרסום בחדשות 12 הערב המפכ"ל לוי אמר לקצינים: "אני לא לוקח אישי את כל מה שאומרים עליי. מה שחשוב, שאף רעשי רקע לא יפריעו לכם לעבודה. אתם מפקדי המחוזות, מפקדי אגפים, תמשיכו לעשות את העבודה שלכם בצורה יסודית, מקצועית, ללא מורא מאף אחד. אני נותן לכם גיבוי מלא".

נציין כי יש כאלה שמייחסים את האמירות האחרונות, לראש אגף החקירות ולא למפכ"ל המשטרה.

מוקדם יותר ח"כ טלי גוטליב תקפה את המפכ"ל וטענה בראיון לקול ברמה: "אין כאן משבר חוקתי, יש כאן מפכ"ל פשוט אידיוט".

גוטליב הוסיפה: "אם ידיך נקיות, ואתה ממתין כמו השופט קולה להחלטת בג"ץ ואתה לא מונע משיקולים זרים, למה אתה לא מזמן את בהרב מיארה לחקירה? הרי יש חשד סביר נגדה".

