רון דרמר ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

רון דרמר, מקורבו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הודיע הערב (שלישי) על התפטרותו מתפקיד השר לעניינים אסטרטגיים. בין הדברים כתב לנתניהו: "ביום בו הושבעתי כשר בממשלה, הבטחתי למשפחתי שאכהן רק שנתיים בתפקיד".

עוד כתב: "הממשלה הזו תיזכר הן בשל מתקפת 7 באוקטובר והן בשל ניהול המלחמה בת השנתיים ושבע החזיתות שבאה בעקבותיה". במערכת הפוליטית, בקואליציה ובאופוזיציה נפרדו מדרמר. פרשננו ישי כהן מציין כי ‏אחרי התפטרות דרמר יהיה מעניין לראות האם נתניהו ימנה את סער לשר החוץ או ימנה שוב גורם בכיר אחר שיכהן כשר החוץ האמיתי של ישראל.

דרמר כתב במכתבו: "אדוני ראש הממשלה, בהתאם לסעיף 22(א) לחוק יסוד: הממשלה, אני כותב לך מכתב זה על מנת להודיע לך על החלטתי לסיים את תפקידי כשר לעניינים אסטרטגיים.

ביום בו הושבעתי כשר בממשלה, הבטחתי למשפחתי שאכהן רק שנתיים בתפקיד. הארכתי את כהונתי פעמיים, בברכתם. בפעם הראשונה על מנת לעבוד יחד איתך כדי להסיר את האיום הקיומי הנשקף מיכולות הגרעין הצבאיות של איראן, ובפעם השנייה על מנת לסיים את המלחמה בעזה בתנאים שקבעה ישראל, ולהשיב את חטופינו הביתה.

כעת, עם סיום תפקידי כשר לעניינים אסטרטגיים, אני מבקש להודות לך על ההזדמנות שנתת לי לשרת קרוב לצידך בשלוש השנים האחרונות, ועל האמון שנתת בי לטפל בסוגיות

המשמעותיות ביותר איתם מתמודדת מדינת ישראל בשעה גורלית זו.

השבעה באוקטובר הוא אכן היום האפל ביותר שידע העם היהודי מאז קמה מדינת ישראל. אך סיפורו של עמנו העתיק מעולם לא הוגדר על פי ימינו האפלים, מהם היו רבים מספור, אלא על פי יכולתו להתמיד ולהתגבר על החושך.

זהו הסיפור של ישראל מאז השבעה באוקטובר. דחינו בלבול מוסרי ופחד לעמוד מול אויבינו בבהירות ובאומץ. היום, שנתיים אחרי, הנחתנו מכת מחץ על ציר הטרור של איראן וכעת אנו ניצבים בעמדה מנצחת שיכולה להביא עידן חדש של ביטחון, שגשוג ושלום.

כל זאת הודות לאומץ ליבם של חיילינו, לנחישותו של עמנו, ולמנהיגותך הייחודית.

בשלוש השנים האחרונות הייתה מנהיגותך החזקה והמנוסה חיונית מאין כמוה. תוך עמידה איתנה מול לחצים מבית ומחוץ, ניווטת את ישראל בתבונה לאורך המלחמה. עמדת איתן לשמירת האינטרסים החיוניים של מדינת ישראל כאשר נדרש, והפגנת גמישות כאשר אותם אינטרסים עצמם חייבו זאת. כאשר האמת תיחשף והעובדות יתבררו, אני סמוך ובטוח שההערכה למנהיגותך תגדל אף יותר.

אני מודה לחבריי מהדרג המדיני והביטחוני, בעבר ובהווה, אשר ישבו עימי סביב שולחן הקבינט לאורך המלחמה הארוכה הזו. בעשורים הבאים, כאשר יפורסמו הפרוטוקולים של הדיונים הארוכים והמעמיקים שניהלנו, וכאשר הקרבות הפוליטיים והספינים התקשורתיים ידהו ויתעמעמו, ידע עם ישראל כי בשעתו האפלה ביותר, היו לו מנהיגים ראויים שהיו ממוקדים בהבטחת עתידה של מדינת ישראל.

אך גם ההנהגה הראויה ביותר תלויה בחיילים אמיצים המוכנים להילחם למען הגנת המולדת. על כן אהיה אסיר תודה לעד לגיבורים הרבים שנפצעו ומסרו את נפשם במלחמה זו, ואני מרכין את ראשי בפני המשפחות השכולות.

אני מודה לצוות הקטן והמוכשר במשרד לעניינים אסטרטגיים, שגילה מסירות רבה וסייע לי למלא בהצלחה את המשימות שהוטלו עליי.

אני מודה למשפחתי, ובייחוד לרודה רעייתי, על נכונותם להקריב כה רבות במהלך שני העשורים האחרונים, וביתר שאת בשלושת השנים האחרונות, כדי שאוכל לשרת את המדינה היהודית האחת והיחידה.

ומעל לכול, אני מודה לבורא עולם.

מאה דורות של יהודים חלמו לחיות בתקופה בה תהיה לעם היהודי מדינה ריבונית. ארבעה דורות זכו להגשים את החלום הזה.

עם הזכות הזו מגיעה גם אחריות קדושה: להבטיח את החלום הזה עבור הדורות הבאים. אני חש ברכה עצומה על שזכיתי לשרת את מדינת ישראל ולהקדיש עצמי לאחריות נעלה זו.

מה צופן לי העתיד אינני יודע, אך דבר אחד אני יודע בוודאות: בכל אשר אעשה, אמשיך לעשות את חלקי למען הבטחת עתידו של העם היהודי. עם סיום תפקידי בממשלה, אמונתי בעתיד זה לא יכולה הייתה להיות חזקה יותר.

רבים מן האויבים ששמחו על מעשי הזוועה של השבעה באוקטובר ונשבעו לכבות את הלהבה של עם ישראל הושמדו, בעוד שאורו של עם ישראל מאיר היום בעוז ברחבי האזור והעולם כולו. אין בי ספק כי אורו של עמנו הנצחי יוסיף לבעור לדורי דורות".