ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ויו"ר ועדת הכספים חנוך מילביצקי סיכמו הערב (שלישי) לאשר את החוק למתן הטבות מס למילואימניקים בשבוע הבא בקריאה שנייה ושלישית.

לדבריהם, הציונות הדתית תחזור להצביע עם הקואליציה - ולא תצביע בעד כמה מחוקי האופוזיציה - אחרי שאיימה לעשות כן בעקבות המשבר סביב המשך קידום החוק.

בהודעה משותפת לראש הממשלה בנימין נתניהו, יו״ר ועדת הכספים חנוך מילביצקי ושר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ נכתב: "לאחר פגישה שהתקיימה בין צוות שר האוצר, יו״ר ועדת הכספים מילביצקי, יו״ר הקואליציה אופיר כץ ומזכיר הממשלה יוסי פוקס, הושגו הסכמות לאישור החוק למתן הטבות מס למשרתי מילואים.

הצעת החוק תעבור בקריאה השנייה והשלישית בשבוע הבא במליאת הכנסת. להצעה יתווסף סעיף המקבע את התגמול בסך של כ-3,000 ש״ח ללוחמי המילואים המשתכרים בשכר נמוך משנת 2026 ואילך. בעקבות הסיכום, מפלגת הציונות הדתית תחזור להצביע עם הקואליציה".

כזכור, סמוטריץ הודיע בשבוע שעבר כי מפלגתו תפסיק להצביע עם הקואליציה. הודעת סמוטריץ' הגיעה בהמשך לעימות של האחרון עם ויו"ר ועדת הכספים מילביצקי.

לדברי המפלגה: "על רקע סירובה של הליכוד לקדם את הצעת החוק של שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳, למתן הטבות מס למילואימניקים, סיעת הציונות הדתית לא תצביע עם הקואליציה עד לאישור חוק הטבות מס למילואימניקים בקריאה שניה ושלישית".

בסיעה ציינו כי ״מילואימניקים לפני כולם. מדינת ישראל חייבת להם הכל וזה גובר על כל שיקול פוליטי. לא ניתן לאף ח״כ לפגוע במילואימניקים״.