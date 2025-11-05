הקואליציה תמשיך ככה? יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ הודיע היום (רביעי) כי מפלגתו תפסיק להצביע עם הקואליציה. יצוין, כי המפלגות החרדיות נמצאות בינתיים לפחות באופן רשמי מחוץ לקואליציה, ורק לא מזמן בן גביר גם איים על שלימות הממשלה.

הודעת סמוטריץ' מגיעה בהמשך לעימות של האחרון עם ויו"ר ועדת הכספים מילביצקי.

לדברי המפלגה: "על רקע סירובה של הליכוד לקדם את הצעת החוק של שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳, למתן הטבות מס למילואימניקים, סיעת הציונות הדתית לא תצביע עם הקואליציה עד לאישור חוק הטבות מס למילואימניקים בקריאה שניה ושלישית".

בסיעה ציינו כי ״מילואימניקים לפני כולם. מדינת ישראל חייבת להם הכל וזה גובר על כל שיקול פוליטי. לא ניתן לאף ח״כ לפגוע במילואימניקים״.

יו״ר הקואליציה אופיר כץ הגיב לאיום של סמוטריץ': "הצעת החוק בנוסחה הנוכחי מפלה לרעה בצורה דרסטית מילואימניקים רבים ובעיקר סטודנטים ובעלי הכנסות נמוכות, שלא יוכלו לנצל את ההטבה. מטרת ההצעה מבורכת אך נדרשים בה שינויים, ועל כך יש הסכמה בין כל חברי ועדת כספים".

כץ הוסיף: "חבל שמי שבמשך שלוש שנים יוצא נגד אולטימטומים וחרמות, פועל בצורה כזו במקום לפתור את העניין מהותית, ומסרב לכל פשרה שהוצעה לו. אנחנו מבקשים להיטיב עם כלל חיילי המילואים, ולא רק עם אלו בעלי ההכנסה הגבוהה. אני מגבה את יו״ר ועדת הכספים מילביצקי ואת חברי הוועדה על המאבק הצודק".