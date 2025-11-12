כיכר השבת
יחזרו כבר בקרוב? 

גורמים בישראל: חמאס יודע איפה נמצאים ארבעת החטופים - גם אלו שאצל הגי'האד

גורמים בישראל טענו כי ארגון טרור חמאס יודע פרטים על מיקומם של ארבעת החטופים האחרונים שנותרו ברצועת עזה | החיפושים למציאת החללים ימשכו גם במהלך הימים הקרובים (מדיני)

החפירות בעזה למציאת חללים (צילום: לפי סעיף 27א)

לקראת שיחרורם בקרוב? בישראל טוענים כי יודע היכן נמצאים ארבעת החטופים החללים שעדיין נותרו בשבי ב, כך פורסם הערב (רביעי) בכאן חדשות.

על פי הפרסום של העיתונאית גילי כהן, בכירים ישראלים מדגישים כי גם כיום ארגון הטרור חמאס מחזיק במידע מדויק על החטופים החללים בעזה, וכי המידע קיים אצל חמאס גם בנוגע לחטופים השוהיים בידיי הגי'האד האסלמי.

בנוסף פורסם כי המבצע שמבצעים אנשי חמאס לחיפוש החללים ברצועת עזה יחד עם אנשי הצלב האדום - ימשך גם במהלך הימים הקרובים. 

בימים האחרונים דווח כי חמאס ממשיך לנצל את הסיוע ההומניטרי כדי לממן את מנגנוני השלטון והלחימה שלו, גם בזמן שתושבי עזה נאבקים לשרוד ברצועה.

מהעדויות האחרונות עולה כי הארגון גובה תשלום על האוהלים שנתרמו על ידי מדינות ערב למשפחות עקורות - כשלושת אלפים שקלים למשפחה, (800 דולר). חמאס משתמש בכספים אלו, יחד עם מסי מעבר על משאיות סיוע, כדי לשלם משכורות ללוחמיו ולעובדי המדינה שלו.

לפי הדיווחים חמאס מצליח לשלם משכורות מלאות ללוחמיו ולשלם משכורות חלקיות ליותר מ־27 אלף עובדים, בנוסף יש יותר מ־30 אלף עובדים שמקבלים משכורות דרך מערכת תשלום סודית מבוססת מזומן שמפיצה מעל שבעה מיליון דולר.

נהגי משאיות סיוע נאלצים לשלם מסי מעבר על מזון, מים, תרופות, אוהלים ושמיכות - סכומים הנעים בין 50 אלף ל־100 אלף שקלים, או לוותר על עד חמישים אחוז מהמטען. במקרים מסוימים, חמאס החרים 200 בלוני גז ממשאית אחת והרוויח עשרות אלפי דולרים.

לפי הדיווחים, חמאס מצליח לשלם משכורות מלאות ללוחמיו ומשכורות חלקיות ליותר מ־27 אלף עובדים. 

