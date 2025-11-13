שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, מזהיר כי האלימות של הקיצוניים כנגד פלסטינים ביהודה ושומרון עלולה לסכן את ההסכמים ברצועת עזה.

בפגישה עם שרי החוץ של מדינות ה-G7 בקנדה הבהיר רוביו כי ארה"ב מודאגת מהאירועים ביהודה ושומרון והוסיף: "יש חשש שהאירועים האלו יחתרו תחת מה שאנחנו עושים בעזה. אנחנו לא מצפים שזה יקרה, נעשה הכל כדי לוודא שזה לא יקרה".

כזכור, שלשום הודיע דובר צה"ל כי כוחות צה"ל קפצו למרחב הכפרים בית ליד ודיר שרף שבחטיבת שומרון בעקבות דיווח על עשרות אזרחים ישראלים רעולי פנים אשר תקפו פלסטינים והציתו רכוש.

במהלך האירוע, נפצעו ארבעה פלסטינים אשר פונו לקבלת טיפול רפואי ונגרם נזק לרכוש.

בהמשך, התקבל דיווח על התקהלות של עשרות אזרחים בסמוך לאיזור התעשייה בראון, לשם ברחו האזרחים רעולי הפנים. כוחות צה״ל קפצו למקום, שם אזרחים ישראלים תקפו את הכוחות והשחיתו רכב צבאי.

הרמטכ"ל אייל זמיר התייחס אתמול לתקריות האלימות ואמר: "אנחנו ערים לתקריות האלימות מהימים האחרונים בהן אזרחים ישראלים תקפו פלסטינים וישראלים. אני מגנה אותן בתוקף. צה"ל לא יסבול תופעות של מיעוט עברייני המכתים ציבור שומר חוק.

"אלו מעשים שמנוגדים לערכינו. הם מהווים חציית קו אדום ומסיטים את תשומת לב הכוחות ממילוי משימתם - ההגנה על היישובים והפעילות ההתקפית. אנחנו נחושים לעצור את התופעה הזו ונפעל בעניין זה בחומרה עד שימוצה הדין".

זמיר הוסיף: "כוחותינו פועלים בשטח למניעת איום ופגיעה בתושבי הגזרה, ההתיישבות חשובה לנו ואנחנו מוקירים אותה. חיזוק ההתיישבות הוא חלק בלתי נפרד ממרכיבי הביטחון - עלינו להמשיך ולפעול על מנת לחזק ולהעצים את המרכיב הזה. אנחנו פועלים על פי עיקרון ברור - טרור פוגש צבא, אזרח חי בשגרה. אנחנו חיץ ההגנה שבין ארגוני הטרור לאזרחי ישראל".

מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, אמר בשיחה עם מפקדים בגזרה: "מציאות בה נוער שוליים אנרכיסטי פועל באלימות נגד חפים מפשע ונגד כוחות הביטחון היא מציאות בלתי נסבלת וחמורה ביותר שיש לטפל בה ביד קשה.

"הטיפול בתופעה מחייב שילוב של כלל המערכות של מדינת ישראל, חינוך, רווחה, אכיפה וענישה".

לדבריו: "אירועי האלימות החמורים, שבנס, מתחילת השנה ועד כה, היו ללא הרוגים, מערערים את היציבות הביטחונית".