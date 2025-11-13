כיכר השבת
הם בפנים או בחוץ?

בזמן שחוק הגיוס תקוע: שרים חרדים לשעבר דרשו מהאוצר והממשלה "אל תשאירו אותנו מאחור"

אחרי ההודעה של מזכירות הממשלה כי הדיון על תקציב המדינה צפוי להתרחש כבר בקרוב, שרים חרדים לשעבר פנו בבקשה לאוצר ולגורמים בממשלה בבקשה חריגה | לדבריהם: "אל תשאירו אותנו מאחור בתקציב" (פוליטי)

יו"ר ש"ס אריה דרעי (צילום: יונתן זינדל/פלאש90)

החרדים פרשו מהממשלה או שהם בחוץ? במזכירות הממשלה הודיעו לשרים כי בעוד פחות מחודש יתקיים דיון ראשוני בתקציב המדינה לשנת 2026, עם הפרסום על דבר הדיון השרים החרדים לשעבר פנו לממשלה ולאוצר בהודעה חריגה.

על פי הפרסום בווינט, חברי כנסת בש"ס שעד לא מזמן כיהנו בתפקידים שרים פנו ללשכת ראש הממשלה ולגורמים בכירים במשרד האוצר בבקשה שלא יפגעו במשרד אותו עם עזבו לא מזמן.

הבקשה של השרים לשעבר מגיעה ברקע הקיצוצים הנרחבים אשר מתרחשים כל פעם בעת הדיון על התקציב המדינה, ובניסיון להצליח למנוע את הקיצוץ במשרד, ואף להצליח להשיג תקציב מוגדל.

מוקדם יותר השבוע ח"כ יעקב מרגי הצהיר כי תנועת ש"ס תומכת בטיוטת חוק הגיוס של יו"ר ועדת חוץ וביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, תוך שחשף שהנוסח החדש נכתב בהתדיינות עם השר לשעבר אריאל אטיאס.

דבריו של מרגי חוללו סערה במפלגה שכן העמדה הרשמית של ש"ס לתקשורת הייתה עד אמש כי לא התקבלה החלטת מועצת חכמי התורה באשר לנוסח חוק הגיוס, בטח שמרגי הודה כי בש"ס מחכים להכרעתו של ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו.

מרגי, בריאיון לערוץ הכנסת, גיבה את ראש הממשלה נתניהו שלא מקדם את חוק הגיוס כל עוד אין הסכמה של הסיעות החרדיות על נוסח החוק של ח"כ ביסמוט, והצהיר: "הוא מחכה לנו, יש את המתווה שקוראים לו מתווה ביסמוט, שאנחנו (ש"ס. י-ג) מסכימים לו, יש כאלה ציניים שאומרים שכתב אותו אריאל אטיאס, זה היה בהתדיינות משותפת, וזה מתווה לא קל למי שמכיר את חוקי הגיוס הקודמים".

בריאיון הוסיף מרגי: "אנחנו מצפים שגם רבני 'דגל התורה' גם יאמרו את דבריהם, אני יודע שרב אחד (הגרמ"ה הירש. י-ג) כבר הסכים, הרב השני (הגר"ד לנדו. י-ג) אמור לתת ביום יומיים את התשובה, זה תהליך שיקדם את החוק בוועדה".

בעקבות הסערה מדבריו, מיהר ח"כ מרגי לתקן ולבקש להבהיר: "החוק להסדרת מעמדם של בני הישיבות נמצא כעת בהתייעצויות אצל חכמי וגדולי הדור, ועדיין לא התקבלה כל החלטה בעניין".

