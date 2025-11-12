ח"כ יעקב מרגי הצהיר אמש (שלישי) כי תנועת ש"ס תומכת בטיוטת חוק הגיוס של יו"ר ועדת חוץ וביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, תוך שחשף שהנוסח החדש נכתב בהתדיינות עם השר לשעבר אריאל אטיאס.

דבריו של מרגי חוללו סערה במפלגה שכן העמדה הרשמית של ש"ס לתקשורת הייתה עד אמש כי לא התקבלה החלטת מועצת חכמי התורה באשר לנוסח חוק הגיוס, בטח שמרגי הודה כי בש"ס מחכים להכרעתו של ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו.

מרגי, בריאיון לערוץ הכנסת, גיבה את ראש הממשלה נתניהו שלא מקדם את חוק הגיוס כל עוד אין הסכמה של הסיעות החרדיות על נוסח החוק של ח"כ ביסמוט, והצהיר: "הוא מחכה לנו, יש את המתווה שקוראים לו מתווה ביסמוט, שאנחנו (ש"ס. י-ג) מסכימים לו, יש כאלה ציניים שאומרים שכתב אותו אריאל אטיאס, זה היה בהתדיינות משותפת, וזה מתווה לא קל למי שמכיר את חוקי הגיוס הקודמים".

בריאיון הוסיף מרגי: "אנחנו מצפים שגם רבני 'דגל התורה' גם יאמרו את דבריהם, אני יודע שרב אחד (הגרמ"ה הירש. י-ג) כבר הסכים, הרב השני (הגר"ד לנדו. י-ג) אמור לתת ביום יומיים את התשובה, זה תהליך שיקדם את החוק בוועדה".

בעקבות הסערה מדבריו, מיהר ח"כ מרגי לתקן ולבקש להבהיר: "החוק להסדרת מעמדם של בני הישיבות נמצא כעת בהתייעצויות אצל חכמי וגדולי הדור, ועדיין לא התקבלה כל החלטה בעניין".

לדבריו: "כל הכרעה תתקבל במשותף על ידי מועצות חכמי וגדולי התורה שליט"א. אני מצר על דברים שנאמרו ושהתבססו על מידע מוטעה ושגוי".