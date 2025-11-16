הקואליציה שוקלת ברצינות למנות את שופט בית המשפט העליון בדימוס, יוסף אלרון, לתפקיד מבקר המדינה במקומו של מתניהו אנגלמן שמסיים בקרוב את כהונתו בת השבע שנים.

על פי הדיווח בחדשות 12, שמו של השופט אלרון עלה כמועמד מוביל לתפקיד המדינה לאחר שרק לאחרונה סיים את כהונתו, בת השמונה שנים, כשופט בית המשפט העליון.

יצוין כי מבקר המדינה נבחר בבחירות חשאיות במליאת הכנסת, אך למועמד שייזכה לתמיכת הקואליציה יש את הסיכוי הגבוה ביותר להיבחר לתפקיד.

כמו כן, בקואליציה שוקלים להקדים את הליך בחירת מבקר המדינה בשל החשש שהכנסת תתפזר וישראל תלך לבחירות ובקואליציה רוצים למנות את המבקר לפני ההליכה לבחירות.

עמית סגל ציין בדיווח כי: "אף שבמבט ראשון מינויו לתפקיד מבקר המדינה עשוי להיראות כוויתור על תפקידים מרכזיים אחרים – ובהם חברות בוועדות מינויים רבות – בפועל, רוב הוועדות הללו ממונות בהסכמה בין שר המשפטים לוין לנשיא בית המשפט העליון עמית. הסכמה כזו אינה קיימת כעת, ומערכת היחסים המורכבת בין אלרון לבין נשיא העליון אינה מאפשרת את מינויו לתפקידים אלה".

כזכור, השופט אלרון התמודד מול השופט יצחק עמית לתפקיד נשיא בית המשפט העליון ובנאום הפרישה שלו אמר: "אני מוטרד מן הפרסומים והמחקרים על כרסום באמון הציבור במערכת המשפט בכללותה, אמון הציבור הכרחי לתפקודה התקין של מערכת המשפט".