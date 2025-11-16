שרי הממשלה, שהתכנסו היום (ראשון) לישיבתם השבועית, דנו בין היתר בנעשה ברצועת עזה ובהתקדמות הפסקת האש וההסכם שנחתם לפירוז חמאס. כמו כן דנו בהקמת וועדת חקירה שתחקור את אסון שמחת תורה.

השרה אורית סטרוק התעניינה במהלך הישיבה עד מתי תימשך הפסקת האש בעזה. לפי הדיווח של העיתונאי עמית סגל, נתניהו השיב שאינו יודע.

סטרוק תהתה על כך וראש הממשלה הסביר שעדיין יש 3 חטופים להשיב וכי בינתיים פועלים לסיום שלב א' של ההסכם.על כך סטרוק הגיבה כי "לא יצאנו למלחמה בשביל להחזיר חטופים".

נתניהו הוסיף ואמר כי לא ניתן לכמת את הזמן שנותר עד השלמת פירוז הרצועה ופירוק הנשק והמנהרות. לדברי נתניהו, כדי להוציא זאת אל הפעול אישרה ישראל להקים כוח רב לאומי בעזה.

חלק נוסף של הישיבה עסק כאמור בדרישה להקמת וועדת חקירה, שתחקור את המחדלים שהביאו לאסון שמחת תורה תשפ"ד. זאת בעקבות גרישת בג"ץ לעדכן על כך בתוך חודש.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אמר במהלך הדיון כי יש לחקור גם את היועמ"שית, שחשבה לדבריו כי אסור לבצע שינויים בבתי הכלא של המחבלים.

בן גביר אמר בדיון, לפי הדיווח ב-Ynet, כי "ישבתי כאן בקבינט, ולפני 7 באוקטובר ראשי השב"כ ואמ"ן אמרו שחמאס מורתע".

ב"מטה המשפחות" הגיבו לדבריה של סטרוק: "בדבריה המקוממים, השרה אורית סטרוק חשפה את האמת הכואבת: כבר למעלה משנתיים שממשלת ישראל אינה מגדירה את השבת החטופים כמטרת המלחמה. דבר זה לבדו ראוי להיות פרק מרכזי בוועדת החקירה שתקום לחקירת מחדל השבעה באוקטובר - הכישלון החמור ביותר בתולדות מדינת ישראל.

"אולי צריך להזכיר לשרה סטרוק שהשבת החטופים הייתה ועודנה מטרת המלחמה - הן ברמה המוסרית-ערכית והן מבחינה ציבורית. השבת אחינו מן השבי היא ערך ישראלי, יהודי ומוסרי ראשון במעלה - עם שלא מחזיר את בניו אין לו זכות קיום. ערך הרעות הוא יסוד מיסודותיה של החברה הישראלית.

"רן גואילי נפל בקרב לאחר שלחם באומץ והציל עשרות, אם לא מאות אזרחים. דרור אור, שנרצח יחד עם אשתו בקיבוץ בארי ונחטף לעזה עם שניים מילדיו, שנותרו יתומים. וסותטיסאק רינטלאק, אזרח תאילנדי, נרצח ונחטף בעת שביקר חברים סמוך לבארי.

"הם נחטפו כשהאמינו שהם מוגנים בידי צה״ל ומדינת ישראל - חובתה העליונה של המדינה היא להשיבם. לא ננוח ולא נשקוט. לא נוותר על אף חטוף. לא נשאיר אותם מאחור".