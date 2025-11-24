קרן הסיוע האמריקנית לעזה (GHF) הודיעה כי תפסיק את פעילותה, לאחר שבמשך כחמישה חודשים חילקה יותר מ-187 ארוחות וחבילות סיוע הומניטריות לתושבי הרצועה. כך דווח היום (שני) ב"פוקס ניוז".

למעשה, כבר ב-15.11 הסתיים החוזה של החברה עם ישראל - והיא החלה בפירוק התשתיות שהקימו במרכזי החלוקה. בישראל מאשרים כי החוזה עם הקרן לא יוארך.

בסוף השבוע דווח בכאן חדשות כי הקרן הקפיאה את פעילותה בעזה בימים האחרונים בשל הפסקת האש והכנסת מאות משאיות הסיוע. לפי מקורות, מאז הפסקת האש הקרן לא הפעילה את המתחמים.

מהקרן נמסר אז כי "לאור ההפוגה הנמשכת בפעילות בעזה, קרן הסיוע ההומניטרי לעזה מבצעת התאמות נקודתיות בפעילותה, תוך שהיא ממשיכה בדיונים עם שותפיה לגבי השלב הבא במאמצי הסיוע שלב שבו המודל המוכח שלנו צפוי למלא תפקיד מרכזי. למען הסר ספק, GHF ממשיכה לפעול כגוף שלם ומוכן לחדש את עבודתה מיד כשיתאפשר".